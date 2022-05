Startschuss für ersten Kernwegeausbau in Langerringen

Plus Gemeinderat beschließt den Förderantrag für einen Weg über das Hochfeld. Ein Erweiterungsbau für die Metzgerei wurde vorerst abgelehnt.

Die in der Gemeinschaft der „Integrierten ländlichen Entwicklung (ILE)“ zwischen Lech und Wertach verbundenen sieben Gemeinden entwickeln seit Jahren ein Kernwegekonzept. Damit sind ortsverbindende Feldwege gemeint, die sowohl für die Landwirtschaft, als auch für Radwege auf mindestens drei Meter Breite ausgebaut und asphaltiert werden sollen.