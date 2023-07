Stimmung fast wie bei Tour de France

Langerringen vertieft die Partnerschaft mit der Gemeinde La Baconnière und empfängt die französischen Gäste, die zum Teil mit dem Rad angereist waren.

Die Gemeindepartnerschaft von Langerringen mit La Baconnière besteht seit 23 Jahren. Nach der coronabedingten Zwangspause wurde sie im vergangenen Jahr wieder mit einem Besuch der Gemeinde in der Mayenne aufgenommen. Nun gab es beim Gegenbesuch einen weiteren Höhepunkt mit einer anspruchsvollen Radtour in acht Etappen aus der 1200 Kilometer entfernten Partnergemeinde.

Bei der Ankunft der Radsportler mit ihren Begleitfahrzeugen wurden sie an der Gemeindegrenze zwischen Ettringen und Gennach zuerst von der Gennacher und dann von der Langerringer Feuerwehr bis zum Ziel am Musikantenstadel geleitet. In ihrem Gefolge fuhren noch etliche Langerringer, die sie auf der letzten Etappe ab Memmingen begleiteten und viele schlossen sich noch auf den letzten Kilometern an. Bei der Zielankunft herrschte eine Stimmung fast wie bei der Tour de France, denn dort warteten nicht nur die Langerringer Gastgeber, sondern auch die französischen Landsleute, die schon tags zuvor mit dem Bus oder Privatautos angereist waren. Unter ihnen war auch ihr Bürgermeister David Besneux, der sichtlich stolz auf seine Radfahrer des Clubs Baco Cyclo im Alter von 17 bis 64 Jahren war.

Langerringer Musikkapelle spielt die " Marseillaise"

Als sich die Sportler auf dem als Bühne dienenden Festwagen des Partnerschaftsvereins aufstellten und die Langerringer Musikkapelle die französische Nationalhymne spielte, fühlten sie sich zurecht als Sieger ihrer Tour und alle Strapazen der bis zu 180 Kilometer langen Etappen mit steilen Anstiegen waren vergessen. Der Partnerschaftsvereinsvorsitzende Konrad Dobler überreichte jedem einen namentlich gewidmeten Erinnerungskrug und würdigte diese außergewöhnliche Leistung im Zeichen der Freundschaft ebenso wie sein Gegenüber Alain Gouvenou und die beiden Bürgermeister Marcus Knoll und David Besneux. Diese vom Präsidenten des Clubs Baco Cyclo, Alain Couanon, und von Konrad Dobler für die deutsche Wegstrecke ausgearbeitete Tour war nicht die erste dieser Art.

Was es mit der "Franzosenmusik" auf sich hat

2001 gab es bereits eine Läufergruppe mit Konrad Dobler und Alain Gouvenou, welche die Strecke von La Baconnière nach Langerringen bewältigte und 2005 eine Re-Tour in Gegenrichtung mit Fahrrädern. Von der aktuellen Tour-Truppe wurde der Begriff „La Bacorringen“ in einem Lied geprägt, das auf der Strecke immer wieder gesungen wurde. Beim gemeinsamen Heimatabend im Musikantenstadel spielte die sogenannte „Franzosenmusik“ von der Bezirkspartnerschaft Schwaben-Mayenne. Die vier Damen mit Christoph Lambertz brachten den Gästen die urtümliche schwäbische Volksmusik nahe und leiteten sie zu einfachen historischen Tanzformationen an. Den Namen Franzosenmusik tragen sie, weil sie erstmals in dieser Formation in der Mayenne spielten.

Eigenes Programm für die Jugendlichen

Auf dem Programm standen außerdem Ausflüge in die nähere Umgebung, eine Serenade mit der Langerringer Musikkapelle sowie ein Ausflug nach Schongau mit Stadtbesichtigung und Floßfahrt am „Lido“ des Lechstau-Sees. Für die mitgereisten elf Jugendlichen organisierten die Jugendleiterinnen Katja Starkmann und Valerie Hartl ein eigenes Austauschprogramm mit Langerringer Jugendlichen. So gab es unter anderem eine Schnitzeljagd zum Kennenlernen des Dorfes, ein Besuch des Skyline-Parks und Badespaß im Schongauer Erlebnisbad.

