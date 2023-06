Stimmungsvoller Festumzug zum Abschluss des Feuerwehr-Jubiläums

137 Gruppen mit Wagen und Oldtimern ziehen zum 150-jährigen Bestehen der Feuerwehr Langerringen durch das Dorf. Am Samstag ließen es die Böllerschützen krachen.

Das fünftägige Fest zum 150-jährigen Jubiläum der Freiwilligen Feuerwehr Langerringen hatte seinen Höhepunkt am Sonntag mit der Fahrzeugweihe des neuen Einsatzfahrzeugs HLF 20 beim Zeltgottesdienst und dem stimmungsvollen Festumzug durch das Dorf.

Pater Sunil feierte die Messe im Zelt mit musikalischer Umrahmung durch den Chor der Langerringer Gallusspatzen. Danach weihte er das von den Festdamen an der Feuerwehrfahne angebrachte Ehrenband und die beiden Feuerwehrfahrzeuge. Die Abordnung der Feuerwehr aus der Partnergemeinde La Baconnière überreichte eine Erinnerungstafel an den Kommandanten Thomas Vogt und den Vorsitzenden Karl Reute. Bürgermeister Marcus Knoll, Kreisbrandrat Friedhelm Bechtel und Landrat Martin Sailer gratulierten der Feuerwehr zu ihrem gelungenen Fest und würdigten ihren Einsatz für Menschen in Not.

41 Bilder Großer Festumzug zum Abschluss des Feuerwehrfests in Langerringen Foto: Hieronymus Schneider

137 Gruppen aus dem Dorf sowie der näheren und weiteren Umgebung, darunter elf Musikkapellen, etliche Pferdekutschen, historische Feuerwehrfahrzeuge, landwirtschaftliche Oldtimer und originelle Handwagen zogen durch die beiden langen Dorfstraßen an den vielen Zuschauern vorbei und nach etwa drei Stunden wieder ins Festzelt zurück. Beim Rathaus begrüßte Kommandant Thomas Vogt alle vorbeiziehenden Gruppen mit Detailkenntnissen aller ihrer Fahrzeuge. Zusammen mit Bürgermeister Marcus Knoll, Altlandrat Karl Vogele und der Feuerwehrprominenz hatte er auf der aufgebauten Ehrentribüne Platz genommen, um alle Teilnehmer zu würdigen. Nach dem Fahneneinzug der Vereine wurden erst einmal die durstigen Kehlen der Umzugsteilnehmer gelöscht.

Der Samstagnachmittag gehörte den Böllerschützen, denn auch die Böllergruppe Langerringen feierte ihr 25-jähriges Bestehen. Deshalb trafen sich 130 Böllerschützen von 25 Vereinen aus der Nachbarschaft. Die südlichsten kamen aus Kempten und die nördlichsten aus Zusmarshausen. Auf der Wiese gegenüber dem Festzelt stellten sie sich im offenen Karree auf. Nach den Kommandos des Schwäbischen Böllerreferenten Alexander Kogel von erhobener Position aus, feuerten sie aus ihren Büchsen vom Reihenfeuer über Pingpong bis zum Salut ihre Salven ab. Zahlreiche Zuschauer entlang der Untermeitinger Straße applaudierten den Schützen. An den Bierzeltabenden vor dem Finaltag sorgten die Musikkapellen Die Hurlacher und Troglauer für prächtige Stimmung. Am Sonntagabend spielte die Band Waidigel, bis das große Feuerwerk das rundum gelungene und mit 300 Helfern bestens organisierte fünftägige Fest würdig beendete.

