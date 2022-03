Theater: Langerringer Schüler lernen Plastikmüll zu vermeiden

Plus Das Junge Theater Augsburg bringt den Langerringer Grundschülern spielerisch bei, warum und wie Plastikmüll vermieden werden soll.

"Lilu feiert Geburtstag und Plastik feiert mit", so stand es auf dem Plakat an der Eingangstür der Langerringer Schulturnhalle. Schulleiterin Annemarie Bögler hatte mit Unterstützung des Elternbeirats das Junge Theater Augsburg für ein kinderpädagogisches Lehrstück engagiert.