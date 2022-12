Traumreise mit Turbulenzen

Das Theater des Burschenvereins Langerringen bietet köstliche Unterhaltung mit dem Stück "MS Loveboot sticht in See".

Nach zweijähriger Pause öffnete sich am zweiten Weihnachtsfeiertag wieder der Vorhang zum Theater des Katholischen Burschenvereins (KBV) im Langerringer Gemeindezentrum. Dieses Jahr gibt es ein unterhaltsames Vergnügen mit der Komödie in drei Akten "MS Loveboot sticht in See" von Claudia Ott.

Auf der romantischen Kreuzfahrt nach Hawaii treffen sich ganz unterschiedliche Paare an Bord des Luxusschiffes, dessen Service allerdings wegen Sparmaßnahmen reduziert wurde. So muss der frisch angeheuerte Ramon Rodruigez-Alvarez (witzig dargestellt von Lukas Müller) als Steward, Mechaniker, Koch und Fitnesstrainer fungieren. Der erste Steward Viktor (gespielt von Stefan Schlupp) hat zwar mehr Interesse an den männlichen als den weiblichen Gästen, behält aber den Durchblick und die Ruhe bei den aufkommenden Turbulenzen. Für die sorgt hauptsächlich Kapitän Janson selbst, der mit seiner Tollpatschigkeit so manche Pannen und Ängste auslöst. In dieser Rolle erfreut der 70-jährige Hans Baumgartner als Langerringer Theaterlegende die Besucher.

Spaß bis zum letzten Akt

Auf seinen Spuren wandelt Robert Lindorfer mit langjähriger Bühnenerfahrung diesmal in der Rolle des Oberkommandanten a. D. Hermann Gruber, der mit seiner Frau Elfriede (Diana Bucher) diese Reise zum Hochzeitstag geschenkt bekam. Er will dem frisch verliebten Torsten (Bernhard Graßl) den Heiratsantrag an seine Jaqueline (Monika Graßl) unbedingt ausreden. Bei der Verhinderung unterstützt ihn Klaus-Dieter (Manfred Reute). Der steckt aber selbst in gewissen Nöten, weil seine Begleiterin Amanda von ihm einen Heiratsantrag erwartet, während er auf die schüchterne Zwillingsschwester Bianka steht. In diesen Rollen überzeugen Hannah Schlupp mit ihrem zweiten Bühnenauftritt und Luisa Mayr, die ihr Theaterdebüt gibt. So sind bis zum letzten Akt viele lustige Szenen garantiert, die von Alexandra Simon und Dominik Bihler im Souffleurkasten koordiniert werden.

Restkarten für die nächsten Vorstellungen

Für die weiteren Vorstellungen am 29. und 30. Dezember sowie am 2., 5., 6. und 7. Januar, jeweils um 19 Uhr im Gemeindezentrum Langerringen, können noch einzelne Karten bei Familie Graßl täglich zwischen 18 und 20.30 Uhr unter der Telefonnummer 08232/73739 oder an der Abendkasse erworben werden. In den Pausen werden die Besucher mit Getränken und karibischen Cocktails versorgt.

