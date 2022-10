Trotz Schicksalsschlägen die Lebensfreude behalten

Schauspielerin und Buchautorin Michaela May liest in Langerringen aus ihrem autobiografischen Buch. Sie hat alle drei Geschwister verloren.

Sie ist eines der bekanntesten Gesichter Bayerns, steht für Bodenständigkeit, unbändige Reiselust, Wohltätigkeit und schauspielerisches Können. Nicht so bekannt ist, dass May auch Buchautorin ist. In „Hinter dem Lächeln“, aus dem sie am 22. Oktober im Gemeindezentrum Langerringen liest, gewährt sie viele ganz unterschiedliche Einblicke in ihre Familie, die teilweise recht verstörend und weitgehend bisher unbekannt sind.

Michaela May heißt eigentlich Gertraud Elisabeth Berta Franziska Mittermayr. Ihren Künstlernamen legte sie sich für ihre schauspielerische Karriere zu. Seit 1964 wirkte sie in über 145 Film- und Fernsehproduktionen mit. Sprechrollen, unter anderem in den "Münchner Geschichten", in "Polizeiruf 110", im "Traumschiff" oder im "Tatort".

Alle drei Geschwister verloren

In ihrem autobiografischen Buch „Hinter dem Lächeln“ schreibt May über ihre Familie, ihre Liebe zur Bühne und zur Musik, zur Natur, dem Durst nach Freiheit und über ihre Geschwister, die unterschiedlicher nicht sein könnten. Offen geht sie mit den Depressionen und Suiziden ihrer beiden Brüder und der Schwester um. Nach dem Tod ihrer Mutter bilanzierte sie ihr Leben in ihrem Buch und verwendete es gleichzeitig als Therapie. Deutlich stellt sie heraus, wie man mit so großen Schicksalsschlägen trotzdem immer wieder zu Lebensfreude zurückfinden kann.

Die Lesung der Buchhandlung Schmid am Samstag, 22. Oktober, beginnt um 20 Uhr im Gemeindezentrum Langerringen. Karten gibt es in der Buchhandlung Schmid oder im Internet.

