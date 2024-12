Turbulente Krimikomödie in Langerringen          

Die Theateraufführungen des Katholischen Burschenvereins (KBV) gehören traditionell zu den Tagen zwischen Weihnachten und Dreikönig. Auch diesmal feierte das neue Stück „Der entführte Selbstmordeinbruch“ seine Premiere am zweiten Weihnachtsfeiertag mit der Kindervorstellung am Nachmittag und der anschließenden ersten Abendvorstellung im Langerringer Gemeindezentrum.

Der Titel des Dreiakters von Wolfgang Bräutigam verspricht schon ein Sammelsurium an verschiedenen Motiven, und dem wird die Handlung mit vielen überraschenden Wendungen auch gerecht. Die zehn Rollen wurden von den Laienschauspielern mit ihren Routiniers und einigen Neuauftritten sehr gut besetzt und überzeugend gespielt.

Ein Geheimplan soll die Firma retten

Die Handlung greift ein durchaus aktuelles Thema auf. Der Baufirma Ebner droht die Insolvenz wegen der schlechten Konjunktur und der übermächtigen Konkurrenz. Deshalb wollen alle daran Beteiligten die Firma retten und jeder hat einen nicht legalen Geheimplan, von dem allerdings die anderen nichts wissen. Der Lehrbub (sehr witzig gespielt von Dominik Bihler) stiftet die Chefin und Frau des Maurermeisters zum gemeinsamen Einbruch im Rathaus an, um das Angebot für einen Großauftrag zu manipulieren. Die Rolle der Brigitte Ebner spielt Steffi Strohmaier in ihrem Theaterdebüt. Den Meister Hubert Eber spielt Robert Lindorfer, der schon 25 Jahre Bühnenerfahrung hat. Er beschließt nach einer durchzechten Nacht, seinen Selbstmord im Wasser zumindest vorzutäuschen, um mit der Lebensversicherung die Firma zu retten.

Ein Clown entführt die falsche Frau

Einen anderen Plan hat Otto, der Geselle und Bruder der Chefin (dargestellt von Manfred Reute). Er baldowert mit seinem dubiosen Freund Johann Scharf eine vorgetäuschte Entführung der Chefin aus, um Lösegeld zu kassieren. Hans Baumgartner, der als Langerringer Theaterlegende bekannte Senior der Gruppe, spielt die Wechselrolle des Entführers, der sich auch als Kriminalkommissar ausgibt. Als Clown verkleidet entführt er aber zweimal die falsche Frau Ebner. Zuerst Huberts Schwester Martha (gespielt von Monika Mielke) und dann dessen Tochter Susanne (Luisa Mayr). Monika Mielke ist den Theaterbesuchern als Monika Graßl bestens bekannt, aber jetzt ist sie mit Tobias Mielke verheiratet, der zusammen mit Emma Schmid die Souffleurrolle ausübt.

Ein eifriger Ermittler ohne echten Durchblick

Auch Luisa Mayr gehört schon mehrere Jahre zum Ensemble. Licht in die verworrene Angelegenheit versucht der Dorfpolizist Josef Dimpfl zu bringen. In dieser Rolle überzeugt Bernhard Graßl als eifriger Ermittler, der aber nicht immer ganz durchblickt. Dabei hilft ihm die Versicherungsagentin Karola Siegler, die sich auch mit falscher Identität in die Sache einmischt. Susanne König spielt ihre erste Rolle darin überzeugend. Und schließlich taucht mit Manuel Mayr noch ein Neuling auf der Bühne auf. Er kommt zufällig durch einen Autounfall mit der Tochter Susanne in die Handlung. Ob er eine Wendung in das Gewirr von Verwechslungen und Verhaftungen bringt, sowie etliche überraschende Gags erwarten die Besucher noch in den weiteren Vorstellungen.

Karten können noch bei Familie Graßl täglich zwischen 19 und 20 Uhr telefonisch unter der Nummer 08232/73739 reserviert oder auch noch an der Abendkasse erworben werden. In den Pausen bietet der Burschenverein Getränke und Snacks an