Unbekannte verwüsten Fischerhütte an Langerringer Baggersee

Unbekannte haben Scheiben eingeschlagen und Eingangstür demoliert: Die Polizei sucht Zeuginnen und Zeugen.

Unbekannte haben die Fischerhütte des Fischereivereins am Langerringer Baggersee verwüstet. Sie haben die Gläser am Schaukasten und an einem Fenster eingeschlagen und die Eingangstüre demoliert, berichtet die Polizei. Der geschätzte Schaden beläuft sich auf etwa 500 Euro.

Polizei sucht Zeugen für Einbruch in Hütte an Langerringer Baggersee

Der Vorfall ereignete sich zwischen Sonntag, 13. Februar, und Mittwoch, 16. Februar. Personen, die Hinweise geben können, sollen sich bei der Polizei unter der Telefonnummer 08232/96060 melden. (AZ)