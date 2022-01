Unbekannte wollen in Einkaufsmarkt in Langerringen einbrechen

Unbekannte hatten am Freitag versucht, in einen Verbrauchermarkt einzudringen. Doch die Täter scheiterten. Die Kriminalpolizei Augsburg bittet um Hinweise.

Ein Dieb hat versucht, in einen Einkaufsmarkt in Langerringen einzubrechen. Wie die Polizei mitteilt, ereignete sich der Vorfall am Freitag. Gegen 3.30 Uhr wurde die Polizei alarmiert. Offenbar hatte ein oder mehrere unbekannte Täter versucht, gewaltsam in den Verbrauchermarkt in der Augsburger Straße einzudringen.

Allerdings scheiterten die Einbrecher. Nach Angaben der Polizei entstand kein Beuteschaden. Die Höhe des verursachten Sachschadens steht noch nicht fest. Die Kriminalpolizei Augsburg hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 0821/3233810. Zeugen, die etwas zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen sagen können, sollten sich umgehend melden.