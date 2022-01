Unbekannter schlägt Autoscheibe in Langerringen ein

Die Heckscheibe eines Autos wurde in Langerringen beschädigt. Die Polizei bittet um Hinweise.

Ein Unbekannter hat in Langerringen die Heckscheibe eines Autos eingeschlagen. Wie die Polizei mitteilt, ereignete sich der Vorfall zwischen Samstag gegen 14.30 Uhr und Sonntag gegen 8.50 Uhr. Das Auto war im Ahornweg in Langerringen abgestellt und an der Scheibe beschädigt worden. Es entstand ein Gesamtschaden in Höhe von rund 200 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Schwabmünchen unter der Telefonnummer 08232/96060 entgegen.