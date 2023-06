Unbekannter zerkratzt geparktes Auto

Die Polizei bittet um Hinweise.

Ein Unbekannter hat einen geparkten Mercedes im Kiebitzweg in Langerringen zerkratzt. Der Wagen war am Straßenrand abgestellt. Die Polizei kann einen Unfallschaden ausschließen, das Auto wurde offenbar mutwillig beschädigt. Der Vorfall ereignete sich vermutlich in der Nach auf Samstag, 3. Juni. Auf jeden Fall aber im Zeitraum zwischen Freitag, 22 Uhr und Samstag, 13 Uhr. Der Schaden beträgt etwa 1000 Euro. Die Polizeiinspektion Schwabmünchen bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 08232/96060. (AZ)