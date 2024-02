Unfallflucht: Polizei sucht nach Traktor

In Langerringen kam es am Dienstag auf der Hauptstraße zu einer gefährlichen Situation. Schuld war ein Traktor.

Zu weit auf die Gegenfahrbahn geraten ist am Dienstagabend ein Traktor in der Hauptstraße in Langerringen. Eine 64-jährige Frau kam mit dem Schrecken davon.

Sie war gegen 20.50 Uhr mit ihrem Autor auf der Hauptstraße in Richtung Süden unterwegs, als ihr der Traktor zu nahe kam. Er stieß gegen den linken Außenspiegel ihres Wagens. Dadurch entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 300 Euro. Über den Traktor, der ohne anzuhalten weiterfuhr, sind keine weiteren Hinweise bekannt. Die Polizeiinspektion Schwabmünchen hat die Ermittlungen wegen dieser Unfallflucht aufgenommen und bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 08232/9606-0. (AZ)