Langerringen, Untermeitingen

vor 47 Min.

Katastrophe vor 30 Jahren: Auto rast in Wallfahrer-Gruppe

Plus Dieses Unglück wird nie vergessen: Zwischen Langerringen und Untermeitingen sterben nachts vier Menschen, 20 werden zum Teil schwer verletzt.

Von Maximilian Czysz Artikel anhören Shape

Schmerz und Trauer erfüllen auch 30 Jahre danach viele Angehörige und Freunde: Am 11. Juni 1993 raste ein Autofahrer auf der Straße zwischen Langerringen und Untermeitingen in eine Wallfahrer-Gruppe. Vier Menschen starben, 20 wurden zum Teil schwer verletzt.

Zum Gedenken an die Opfer findet am Sonntag, 2. Juli, um 10 Uhr ein Gottesdienst mit Domkapitular Michael Kreuzer am Bildstock an der Straße zwischen Langerringen und Untermeitingen statt. Dort spielte sich in der Nacht auf einen Samstag die Tragödie ab, die mit Worten nur schwer zu fassen ist.

