Vom Fußball bis zum Reiten war alles geboten

Mit einem großen Fest feierte die SpVgg Langerringen ihr 75-jähriges Bestehen. Dabei war einiges geboten.

Drei Tage lang war an der Langerringer Sportanlage einiges los, denn die Spielvereinigung feierte ihr 75-jähriges Jubiläum und dazu wurde der Platz zwischen der Tribüne und dem Sportheim noch um ein Festzelt erweitert. Zum Auftakt gab es am Freitagabend ein Elfmeter-Turnier für alle. 24 Teams traten gegeneinander an, darunter auch Damenmannschaften und der Gemeinderat mit Bürgermeister Marcus Knoll. Ein besonderer Hingucker waren die "Gauchos" mit Strohhüten und argentinischen Nationaltrikots, angeführt vom Original-Argentinier Eduardo. Den Sieg im Elfer-Turnier fuhren aber die Jugendkicker mit dem Namen "Arminia Bierzelt" ein. Der Name war dann auch Programm für die anschließende Party im Zelt.

Der Samstag war der Tag der Kleinfeldmannschaften der Fußballer mit Turnieren von den Bambinis bis zu den F- und E-Junioren. Die Jüngsten probierten schon die neue Spielform "Drei gegen Drei auf Minitore" aus. Mehr als 30 Mannschaften aus der Umgebung belebten mit ihrem Anhang die Sportanlage.

Zum Ehrenabend hatte SpVgg-Vorsitzender Gallus Ringler alle Geburtstagsjubilare der vergangenen beiden Jahre zum Festessen eingeladen. Der Langerringer Liederkranz, die Solosängerin Luisa Mayr und als Überraschung auch Elisabeth Eisenbarth von der Seniorengymnastik bereicherten den Abend musikalisch. Zum 75. Vereinsjubiläum überreichte der Kreisvorsitzende Dieter Greiner eine Ehrenurkunde vom Bayerischen Landessportverband an Gallus Ringler. Der zweite Vorsitzende Manuel Mayr, sowie alle Abteilungsleiter und Bürgermeister Marcus Knoll würdigten die Verdienste des seit fast 30 Jahren amtierenden Vorsitzenden. Die Fußballabteilung bedankte sich bei den scheidenden Trainern Klaus Köbler und Daniel Koller von der ersten sowie Peter Hafner und Stefan Schlupp von der dritten Mannschaft. Der langjährige erfolgreiche Jugendtrainer und jetzige Jugendbeirat im Gesamtvorstand, Karl-Heinz Afalter, wurde zum Ehrenmitglied ernannt.

Am Sonntag fand der Gottesdienst der Pfarrgemeinde vor der Tribüne statt. Anschließend spielte die Musikkapelle Langerringen zum Frühschoppen und Mittagessen im Zelt auf. Parallel dazu gab es ein Volleyballturnier, eine Kegelschaukel und sehenswerte Vorführungen der Tanzminis, Tanzmäuse und der LA-Dancers vor der Tribüne. Nachdem die erste Mannschaft der SpVgg Langerringen ihr letztes Testspiel vor der Kreisligasaison gegen die SpVgg Auerbach-Streitheim aus der Kreisklasse Nord-West gewonnen hatte, trat die Reitabteilung auf ungewohntem Terrain vor der Fußballtribüne auf.

Mit einer sehenswerten Vorführung im Gespannfahren, Dressur und Springreiten gewährte Abteilungsleiter Jakob Maier einen Einblick in die erfolgreichste Abteilung der SpVgg. Auch die schwäbische Dressurmeisterin Sabrina Frei mit ihrem Haflinger-Wallach Axel, einem Ausnahmepferd in der Dressur, war dabei am Start.