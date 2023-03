Die Geschichte der Schwabmühlhauser Bauernhöfe: Wendelin Hämmerle und Rosa Steichele haben jahrelang recherchiert.

In mehr als einjähriger Arbeit haben der Langerringer Gemeindearchivar Wendelin Hämmerle und Rosa Steichele aus Schwabmühlhausen eine umfassende Dokumentation über 52 Schwabmühlhauser Höfe erstellt.

Datengrundlage war ein im Jahr 1943 von den Nationalsozialisten verbreitetes „Milchmengenbuch“. Darin wurde minutiös die Milchproduktion aller bäuerlichen Höfe erfasst. Ziel dieser Maßnahme war die dringend notwendige Steigerung der Milchproduktion während des Krieges, um die Bevölkerung mit Milch, Butter und Käse versorgen zu können.

Historische Aufnahmen von Bauernhöfen in Schwabmühlhausen

Neben den 1943 erfassten Milchproduktionszahlen der einzelnen Höfe werden in der Dokumentation die jeweiligen Hofbesitzer der vergangenen zweihundert Jahre dargestellt. Diese Arbeit konnte Hämmerle nur mit den enormen Ortskenntnissen und der engagierten Mitarbeit von Rosa Steichele in Angriff nehmen. Historische Aufnahmen von den bäuerlichen Anwesen und deren Bewohnern lassen tief in die Vergangenheit eintauchen. Insgesamt zeigen 350 historische Aufnahmen das dörfliche Leben in der damaligen Zeit.

Vom Ochsenfuhrwerk zum Traktor mit Dreiachsanhänger, so lässt sich die landwirtschaftliche Entwicklung in den vergangenen 100 Jahren beschreiben. In der bäuerlichen Landwirtschaft war früher fast das ganze Jahr schwere körperliche Arbeit an der Tagesordnung. Pferde, Kühe und Ochsen waren ein unentbehrlicher Helfer bei der täglichen Arbeit. Landwirtschaftliche Maschinen, die diese Arbeit etwas erleichterten, gab es damals nur sehr wenige. Auf den Höfen wohnten nicht selten drei Generationen in einem Gebäude. Nur durch gegenseitige Rücksichtnahme und Einfügen in die Gemeinschaft war ein erträgliches Zusammenleben möglich. Während den Erntezeiten musste die ganze Familie - vom Kind bis zum Großvater - mithelfen, um die Ernte rechtzeitig unter Dach und Fach zu bringen.

Die Höfe prägten das Schwabmühlhauser Dorfbild

Die bäuerlichen Höfe haben in früherer Zeit das Ortsbild von jedem kleineren Dorf geprägt. So war es auch in Schwabmühlhausen und Schwabaich. Vor 80 Jahren gab es in Schwabmühlhausen und Schwabaich zweiundfünfzig landwirtschaftliche Anwesen. Die landwirtschaftliche Nutzfläche der einzelnen Höfe reichte von knapp zwei bis zu sechsundvierzig Hektar.

Die zweiundsiebzig Seiten umfassende Dokumentation mit dem Titel „Schwabmühlhauser Bauernhöfe im Kriegsjahr 1943“ kann bei Wendelin Hämmerle unter der Telefonnummer 08249/756 bestellt und erworben werden.