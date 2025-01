Wechsel im Kirchendienst

Im Dienst in der katholischen Pfarrei St. Gallus Langerringen gab es einen doppelten Wechsel. Johann Weh tritt aus gesundheitlichen Gründen nach zwölfjähriger Tätigkeit als Mesner zurück. Als Kirchenpfleger ist er schon seit 30 Jahren in der Kirchenverwaltung tätig. Auch künftig wird er noch als Schlüsselwart die Kirche auf- und zu sperren, wenn es nötig ist. Für ihn wird Anni Mayr als zweite Mesnerin die Dienste unter der Woche übernehmen. Einen Wechsel gibt es auch im Büro des Pfarramts. Marie-Luise Müller geht nach 18 Jahren als Sekretärin in den Ruhestand, den sie schon ein Jahr hinausgeschoben hatte. Nun wurde mit Stefanie Windgasse-Löffler eine Nachfolgerin gefunden. Pfarrer Sebastian Kandeth bedankte sich im Gottesdienst für die treuen langjährigen Dienste bei Johann Weh und Marie-Luise Müller und begrüßte deren Nachfolgerinnen in ihrem Amt. Der Kinder- und Jugendchor Gallusspatzen drückte den Dank mit entsprechenden Liedern aus. Den Ehepaaren Kreszentia und Johann Weh, sowie Marie-Luise und Stephan Müller überreichte Pfarrer Sebastian päpstliche Segensurkunden zum 55. beziehungsweise 35. Jahrestag ihrer Vermählung. In diesem Gottesdienst stellten sich auch die neuen Kommunionkinder vor. (rony)

