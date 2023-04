Langerringen

22.04.2023

Welche Lösungen gibt es für die Musikschule in Langerringen?

Hat der Musikunterricht für Kinder und Jugendliche in Langerringen eine Zukunft?

Plus Die Schließung der Musikschule sorgt für Diskussionen. Eine Bestandsaufnahme aus Sicht der Initiatoren des Bürgerbegehrens, der betroffenen Musiklehrer und des Bürgermeisters.

Die von Bürgermeister Markus Knoll bei der Bürgerversammlung bekannt gegebene Einstellung der gemeindlichen Musikschule zum Ende des laufenden Schuljahres sorgt nach wie vor für heftige Diskussionen im Ort. Melanie Woitek-Afalter, Isabel Urban und Klaus Woitek sind die Initiatoren des Bürgerbegehrens „Aufhebung des Gemeinderatsbeschlusses vom März 2023 zur Schließung der Musikschule“ mit in Geschäften ausgelegten Unterschriftenlisten. Sie hätten erst durch eine Nachricht nach der Bürgerversammlung und aus der Zeitung von der Schließung der Musikschule zum Ende des laufenden Schuljahres erfahren und fragen sich: „Warum wurde der Gemeinderatsbeschluss so schnell gefasst, ohne mit den Eltern von Musikschulkindern oder den Musiklehrern vorher zu reden? Vielleicht hätte man im Vorfeld gemeinsam eine Lösung finden oder zumindest ein Bewusstsein für die Lage schaffen können.“

Initiatoren des Bürgerbegehrens wollen hochwertiges kulturelles Angebot bewahren

Deshalb habe man das Bürgerbegehren in die Wege geleitet. „Wir haben nur Unterschriftenlisten in mehreren Geschäften in Langerringen, Schwabmühlhausen und Gennach ausgelegt und auf Werbung durch Plakate oder Infostände verzichtet. Mit Aufrufen zu Demonstrationen oder Protestkundgebungen haben wir überhaupt nichts zu tun und wir finden es ungut, wie dadurch der Fokus vom eigentlichen Anliegen abgelenkt wurde“, sagen Isabel Urban und das Ehepaar Woitek. Mit dem Stand der Unterschriften sind sie aktuell zufrieden, auch, wenn die genaue Anzahl schwierig zu überschauen ist.

