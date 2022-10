Wie ein "Inwohner" von Augsburg in "Erringen" zum Wohltäter wurde

Die Johann-Müller-Altenheimstiftung wandelte sich mit der Zeit und ist heute eine moderne Pflegeeinrichtung mit zwei Häusern und jeder Menge Geschichten.

Mit ihrer amtlichen Besiegelung im Jahr 1522 ist die Johann-Müller-Altenheimstiftung eine der ältesten im Bistum und dem Landkreis Augsburg. Damals wurden Stiftungen vom Domkapitel Augsburg rechtsfähig ins Leben gerufen. Nicht nur aus diesem Grund fand die Jubiläumsfeier zum 500-jährigen Bestehen in der Langerringer Pfarrkirche St. Gallus statt. Ein weiterer Grund war die immer noch anhaltende Corona-Pandemie.

"Wir hätten das Jubiläum gerne größer mit einem Tag der offenen Tür in den Häusern Langerringen und Lechfeld gefeiert, aber das war wegen der geltenden Besuchsbeschränkungen und der Maskenpflicht in Pflegeheimen nicht möglich", sagte Bürgermeister Marcus Knoll als Vorsitzender des Stiftungsrates. So gab es einen Festgottesdienst, den Pfarrer Sebastian Kandeth zusammen mit Domkapitular und Bistumshistoriker Thomas Groll zelebrierte. "Wir hätten das Jubiläum beinahe übersehen, wenn uns nicht die Kunsthistorikerin Renate Mäder vom Diözesanmuseum bei ihren Recherchen nach weiteren Stiftungen im zeitlichen Rahmen der Gründung der Fuggerei darauf aufmerksam gemacht hätte", sagte Groll.

Wer war der Stifter in Langerringen?

In ihrem Festvortrag erhellte Renate Mäder die Person des Stifters, der in den vorhandenen Dokumenten stets "Hans Müller, Inwohner von Augsburg, aus Erringen stammend", genannt wird. Schon am 7. November 1516 hat er beim Domkapitel um Erlaubnis zum Bau eines Siechenhauses in Langerringen gebeten. Das Grundstück in seiner Heimatgemeinde hatte er erworben und darauf befindet sich noch heute das Altenheim. Damals lag es außerhalb des Ortes und sollte Menschen mit ansteckenden Krankheiten eine Wohnmöglichkeit bieten. Wegen der damals grassierenden Lepra-Krankheit nannte man das Haus jahrhundertelang "Leprosenhaus".

Die Langerringer Musikkapelle spielte den Bewohnern des Altenheims ein Ständchen. Foto: Hieronymus Schneider

Hans Müller verstarb wohl Ende 1521 oder im Jahr 1522 und vermachte seinen gesamten Hausrat der Stiftung. Er dachte auch an seine in "Erringen" lebende Verwandtschaft und verfügte, dass diese bei Bedürftigkeit bevorzugt im Siechenhaus aufgenommen werden solle. Schon in seinem Testament sah er vor, dass die Stiftung von den beiden Pfarrern aus "Erringen" und "West-Erringen" zusammen mit dem Bürgermeister und Räten aus den Bauern und Söldnern gepflegt werden soll. Dieses Konstrukt spiegelt sich bis heute im Stiftungsrat wider.

Die Wandlung vom Siechenhaus zum Altenheim war laut Mäder eine logische Konsequenz, weil die Kranken eben auch alt wurden. Die Stiftung ging in all den 500 Jahren immer mit der Zeit und war ihr oft voraus.

Lesen Sie dazu auch

1729 wurde eine Krankenabteilung angebaut. Ab 1890 bis 1985 wurde das Haus als reines Altenheim unter Leitung der Barmherzigen Schwestern geführt. Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde 1951 ein Wohnhaus mit sechs Wohnungen für heimatlose Vertriebene neu gebaut. Dieses Haus wurde später in elf Altenwohnplätze umgebaut. Das ursprüngliche Siechenhaus wurde 1967 abgerissen und durch einen Neubau ersetzt. 1999 wurde ein weiterer Neubau für 78 Pflegeplätze und Baukosten von rund zehn Millionen Euro fertiggestellt. Im Zuge der bereits 1964 vollzogenen Umwandlung in eine Stiftung bürgerlichen Rechts unter staatlicher Aufsicht wechselte das Amt des Stiftungsvorstands im Jahr 2005 vom damaligen Pfarrer Alois Ruf zum Bürgermeister Konrad Dobler.

Ein Quantensprung und neue Entwicklungen

Im Jahr 2016 gab es einen Quantensprung mit der Eröffnung des Hauses Lechfeld in Untermeitingen mit 60 Pflegeplätzen. Dieser sieben Millionen Euro teure Neubau ermöglichte die Sanierung eines großen Bauteils in Langerringen mit neuen Pflegeoasen. Das Pflegekonzept wurde durch den seit 2015 amtierenden Stiftungspfleger Michael Brzeski angepasst, der seit 2021 von Alexander Meyer und Cornelia Niefenecker dabei unterstützt wird. Die neueste Entwicklung wurde im Sommer dieses Jahres mit der Eröffnung der Tagespflege und der Seniorenberatung im neuen Schorerhof eingeläutet.

Tagespflege soll in Langerringen erweitert werden

Bürgermeister Marcus Knoll nannte die Johann-Müller-Altenheimstiftung eine Perle für Langerringen und Untermeitingen, die als erste Einrichtung im Landkreis betreutes Wohnen angeboten habe. Die Tagespflege soll bis zum Jahresende mit einer Nachbarschaftshilfe und einem Seniorenfahrdienst erweitert werden. Landrat Martin Sailer bescheinigte der Stiftung, dass sie die Idee des Gründers Johann Müller, der Gesellschaft etwas zurückzugeben, bis heute erfülle. "In der Corona-Pandemie war und ist es ganz besonders wichtig, sich um die Schwächsten zu kümmern", sagte Sailer und verwies darauf, dass die erste Impfaktion des Landkreises Ende Dezember 2020 im Langerringer Altenheim durchgeführt wurde.