Langerringen

18:00 Uhr

Wie viel Haushalte künftig für Abwasser zahlen müssen

In Langeringen sind die Abwassergebühren neu berechnet worden.

Plus Die Grundkosten und die Gebühren wurden für alle Langerringer Ortsteile neu berechnet. Warum sich Gennach unterscheidet.

Von Hieronymus Schneider

Die Kosten für die Herstellung der Kanalisation und der Einleitungsgebühren werden grundsätzlich alle vier Jahre in einer Globalberechnung nach dem tatsächlichen Aufwand und den geplanten Erweiterungen ermittelt. In der Gemeinde Langerringen wurde die schon 2021 fällige Neuberechnung um ein Jahr verschoben. Nun stehen Änderungen an.

