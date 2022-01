Langerringen

17:53 Uhr

Wird in Langerringen ein neuer Sportpark gebaut?

Den Spielplatz an der Johann-Müller-Straße in Langerringen hält der Gemeinderat nicht geeignet als Standort für einen Skaterpark. Nun soll ein anderer Platz gesucht werden.

Plus Eine Interessengemeinschaft wünscht sich eine Anlage zum Skateboarden und Mountainbiken. Der Gemeinderat steht dem Vorschlag wohlwollend gegenüber. Nun wird ein passender Standort gesucht.

Von Hieronymus Schneider

Bekommt Langerringen einen eigenen Sportpark? Darüber haben die Gemeinderatsmitglieder in der jüngsten Sitzung gesprochen. Eine private Interessengemeinschaft stellte den Antrag, den Spielplatz an der Johann-Müller-Straße in einen Trendsportpark umzugestalten. Deren Sprecher, Jochen Schönwetter, verwies auf immer beliebter werdende Sportarten wie Skateboard, Scooter, Mountainbike, BMX, Trail oder Dirtbike. Er nannte sich und die Antragstellenden als "Skaterpark-Touristen". Denn bislang müssen sie andernorts Anlagen nutzen.

