Wo den Langerringer Senioren und Seniorinnen der Schuh drückt

Bei der Veranstaltung "Jetzt red i 65 plus" kommt vieles zur Sprache, was in Langerringen gut läuft. Aber auch das, was noch besser werden könnte.

Die Gemeinde und die Johann-Müller-Altenheimstiftung haben alle Einwohner und Einwohnerinnen aus Langerringen, Gennach und Schwabmühlhausen, die älter als 65 Jahre sind, zu einer Sprechstunde in der Reihe "Jetzt red i 65+" im Gemeindezentrum eingeladen. Bürgermeister Marcus Knoll, die Seniorenbeauftragte Beate Schulze-Zech, Mitglieder des Gemeinderats und einige beruflich in der stationären und ambulanten Seniorenarbeit Beschäftigte standen als Ansprechpartner zur Verfügung. Die Sozialpädagogin Marion Tuschl-Kriegel aus Untermeitingen moderierte den Austausch über die Themen, welche den Seniorinnen und Senioren und ihren Angehörigen wichtig sind, was sie brauchen, was sie beschäftigt, was ihnen Sorge bereitet, aber auch, was für die ältere Generation gut läuft.

"Obwohl Langerringen schon einiges für Senioren durch die Johann-Müller-Altenheimstiftung mit Beratung und Tagespflege, aber auch durch die Gemeinde mit einer Seniorenbeauftragten oder dem ökumenischen Seniorenkreis und dem Sportangebot in der Spielvereinigung bietet, sind sie in der öffentlichen Wahrnehmung und Förderung gegenüber der Kinderbetreuung weniger präsent", stellte Bürgermeister Knoll fest.

"Jetzt red i": Senioren kamen beim Austausch mit Vertretern der Gemeinde und der Johann-Müller-Altenheimstiftung zu Wort. Foto: Hieronymus Schneider

Alle Gesprächsteilnehmer waren sich darüber einig, dass es gute Rahmenbedingungen brauche, um möglichst lange selbstbestimmt leben zu können. Probleme entstehen spätestens dann, wenn die Pflegebedürftigkeit eintritt. Knoll wies auf eine Lücke zwischen der ambulanten und der stationären Pflege hin, die durch pflegende Angehörige oder durch Pflegekräfte aus Osteuropa oft halblegal geschlossen werden müsse. Eine Lösungsmöglichkeit bietet das betreute Wohnen im neuen Schorerhof an. Maria Schorer vom ambulanten Pflegedienst sagte: "Die Tagespflege ist zur Entlastung von Angehörigen und häuslichen Pflegekräften sehr wichtig." Dazu hatte die Seniorin Brigitte Lederle gleich die konkrete Frage: "Wie funktioniert das mit der Tagespflege. Können da auch Auswärtige kommen?" Daniela Jesussek von der Seniorenberatung konnte ihr die Auskunft geben, dass die Tagespflege im Schorerhof von Montag bis Freitag jeweils von 8 bis 16 Uhr geöffnet ist. Die angemeldeten Besucher werden von Angehörigen gebracht oder vom Fahrdienst daheim abgeholt. Die Kosten für die Tagespflege werden aus einem Extrabudget der Pflegekasse übernommen. Der Fahrdienst umfasst einen Umkreis von 20 Kilometern. Weiter entfernt wohnende Besucher müssten von Angehörigen gebracht werden oder mit einem Taxi kommen. Eine weitere Entlastung bietet die Kurzzeitpflege über mehrere Tage im Altenheim. "Für planbare Kurzzeitpflege werden im Haus Langerringen der Johann-Müller-Altenheimstiftung vier Plätze vorgehalten", sagte Stiftungspfleger Michael Brzeski. Eine Nachtpflege gebe es grundsätzlich auch, könne aber derzeit im Landkreis Augsburg von keinem Altenheim angeboten werden.

Eine Forderung: Toilette am Friedhof öffnen

Ein konkretes Anliegen an die Gemeinde hatte Waltraud Bihler-Wolgschaft. Sie verbringt oft mehrere Stunden bei der Grabpflege am Friedhof und stellt dann fest, dass die Toilette in der Aussegnungshalle verschlossen ist. "Ich muss dann extra heimfahren und dann wieder kommen, und so geht es auch vielen anderen", sagte die 80-jährige Witwe. Bürgermeister Knoll erklärte, dass die behindertengerechte Toilette aus Gründen der Reinhaltung bisher nur bei Beerdigungen geöffnet werde. Bei täglicher Öffnung müsste eine zusätzliche Reinigungskraft beauftragt werden. Er versprach aber, dass dies organisatorisch gelöst werden könne.

Ehrenamtliche Fahrer gesucht

Jürgen Krampitz, der im betreuten Wohnen im Finkenweg lebt, fragte nach einem Seniorenfahrdienst. Hierzu sagte Michael Brzeski, dass die Johann-Müller-Altenheimstiftung diese aufbauen wolle. Dazu wurde bereits die Zulassung durch seine Kollegin Cornelia Niefenecker eingeholt und ein Fahrzeug beschafft. Der Fahrdienst könne aber nur funktionieren, wenn sich genügend ehrenamtliche Fahrer zur Verfügung stellen. Eine bezahlte Tätigkeit sei rechtlich wegen des Wettbewerbs mit Taxi- und Mietwagenunternehmen nicht möglich. Die Ehrenamtsbeauftragte Gabi Spatz bestätigte, dass es derzeit noch keinen Fahrerpool gebe. Langerringer Senioren können aber den Fahrdienst der Sozialstation Schwabmünchen in Anspruch nehmen. Der Vorschlag von Heinrich Thum nach der Aufstellung von Mitfahrerbänken fand beim Bürgermeister Gefallen. Er könne sich je eine Bank in allen drei Ortsteilen durchaus vorstellen.

Jung hilft Alt, Alt hilft Jung

Über den Fahrdienst hinaus motivierte Brzeski dazu, einen Helferkreis aufzubauen, der zum Beispiel einen Einkaufsservice oder Dienstleistungen wie Rasenmähen oder Kinderbetreuung nach dem Motto "Jung hilft Alt und Alt hilft Jung" anbietet. Heinrich Thum fragte nach dem "offenem Mittagstisch" im Schorerhof. Hierzu konnte Brzeski versprechen, dass dieser ab dem kommenden Jahr im Alpenstüble im Dachgeschoss ausschließlich für Senioren angeboten werde. Das Essen werde vom Altenheim geliefert, und dann können Senioren aus dem Dorf dort gemeinsam Mittag essen. "Das Gemeinschaftserlebnis wäre eine Alternative zum Essen auf Rädern", sagte Brzeski.

Sozialhilfe in Anspruch nehmen

Karola Müller beklagte die hohe finanzielle Belastung der Familien bei Unterbringung von Angehörigen in Pflegeheimen. Hierzu appellierten Maria Schorer und Grit Hunscheid von der ambulanten Pflege dazu, Sozialhilfe auch in Anspruch zu nehmen. Bürgermeister Knoll sagte, dass das Schonvermögen für die Kinder von Pflegebedürftigen schon eine große Errungenschaft sei. Darüber hinaus empfinde er es als gerecht, dass Privatvermögen nach dem Solidaritätsprinzip auch herangezogen wird.