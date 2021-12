Würdiger Abschied und Jahresrückblick in Langerringen

Plus Karl Botzenhardt und Margit Walter wurden nach vielen Jahren in Langerringen verabschiedet. Der Gemeinderat stimmt dem Legehennenstall für 6000 Tiere zu.

Die letzte Gemeinderatssitzung des Jahres hatte in Langerringen einen feierlichen Charakter. Denn im Mittelpunkt stand die würdige Verabschiedung zweier Personen, die sich auf unterschiedliche Weise viele Jahre lang für die Gemeinde eingesetzt haben.