Bürgermeister lädt zum 50. Geburtstag ein

Wenige Tage nach seinem 50. Geburtstag feierte Langerringens Bürgermeister Marcus Knoll ein Fest in großer Runde und ließ es dabei ordentlich krachen. Denn zum Auftakt schossen die Langerringer Böllerschützen ihren Salut auf der Wiese vor dem Westerringer Mesnerstadel. Dort stand ein großes Zelt der Schwabmühlhauser Vereine in dem rund 300 Gäste Platz fanden.

Denn Marcus Knoll hatte nicht nur die Angestellten und Arbeiter der Gemeindeverwaltung und der Kindergärten, sondern auch alle ehrenamtlich für die Dorfgemeinschaft Tätigen und Vertreter sämtlicher Vereine aus allen drei Ortsteilen eingeladen. Landrat Martin Sailer, Bürgermeisterkollegen und Vertreter vom Begegnungsland Lech-Wertach gratulierten ebenso wie die Ortsgeistlichen Pfarrer Sebastian und Pater George.

Die Langerringer Rathausbelegschaft schickt ihren Bürgermeister in die Arktis

Eine Überraschung für Knoll war die Ouvertüre des evangelischen Posaunenchors. Dann überreichten der Zweite Bürgermeister Stefan Baur und die Verwaltungsleiterin Alisa Schauer das Geschenk der Rathausbelegschaft. Sie hatten einmal einen spontan geäußerten Wunsch des Bürgermeisters nach einer Arktisreise aufgeschnappt und schenkten dafür nun einen Gutschein. „Da bin ich schon froh, dass ihr mich in die Arktis und nicht in die Wüste schickt“, bedankte sich Knoll und lachte.

Stefan Baur würdigte den Führungsstil des Amtschefs in einer kurzen Laudatio und Alisa Schauer packte diese in die Form eines Poetry Slams. Zum Festessen wurden drei Spanferkel in Traumschiffmanier serviert und mit Beilagen an drei Stationen ausgegeben. Die Musikkapelle Langerringen, bei der Knoll seit 1991 Mitglied ist und früher als Trompeter wirkte, spielte zur Unterhaltung auf und er durfte auch sein Lieblingsstück dirigieren. Eine lustige Drehorgeleinlage von Gabi Spatz, Daniela Jesussek und Alexander Meyer von der Johann-Müller-Altenheimstiftung würdigte den Bürgermeister mit witzigen Liedtexten.

Langerringens Bürgermeister wird als Kontrollfreak parodiert

Nach dem Kuchenbuffet der Gallusfrauen gab es den kabarettistischen Höhepunkt des Abends. Eine bereits bei vielen Geburtstagen bewährte Theatergruppe parodierte den Bürgermeister satirisch überzeichnet in seinem Hang zur Perfektion und als Kontrollfreak, der alles selbst in der Hand haben will. Enno Hörsgen fuhr in der Rolle des Rathaus-Chefs in einem Öko-„Marcusmobil“ auf die Bühne und diktierte der Sekretärin (Regina Hinz als Barbara Jantzen) einen Brief im für Knoll typischen Tonfall und in jahrelanger Arbeit im Notariat geschliffenen komplizierten Satzbau. Ein Chor sang dazu „Ich bin so toll, ich bin der Bürgermeister Knoll“. Der sagte zu dem Singspiel: „Das war natürlich völlig überzogen, aber im Kern habe ich mich dabei doch auch zutreffend erkannt.“ Das Dampfnudelgebläse als kleine Besetzung der Musikkapelle spielte zum Ausklang des gelungenen Festes noch weit in die Nacht hinein.