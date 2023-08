Langweid

vor 33 Min.

Krisenhelferin nach Bluttat: "Erste Frage ist: Ist die Einsatzstelle sicher?"

Kriseninterventions-Teams des Bayerischen Roten Kreuzes, der Malteser und der Notfallseelsorge waren in Langweid mit elf Ehrenamtlichen im Einsatz.

Plus Natascha Schuschei hilft mit dem Kriseninterventionsteam Betroffenen, tragische Situationen zu begreifen. Sie war nach der Bluttat in Langweid im Einsatz.

Was geht Ihnen durch den Kopf, wenn Sie zu einem Einsatz unterwegs sind und wissen: Es geht um einen mutmaßlichen Mord?



Natascha Schuschei: Die Alarmierung lautet nicht "mutmaßlicher Mord". Da gibt es bestimmte Begriffe, zu denen verschiedene Situationen passen. Bei der Anfahrt im Dienstfahrzeug bekomme ich über den Rettungsfunk einige Informationen mit. Ich bin erfahren genug, um zu wissen, dass die erste Lage mit dem, was wir vor Ort vorfinden, nicht identisch ist.

Sie hilft Betroffenen bei Krisen, etwa nach Unfällen oder Verbrechen: Natascha Schuschei. Foto: Jana Korczikowski (Archivbild)

Bei der Anfahrt setzen sich die Puzzle-Teile langsam zusammen?



Schuschei: Ich spiele mit den Informationen, die ich habe, durch, was Betroffene brauchen könnten. Was könnte ein zwölfjähriges Kind brauchen? Was könnte ein Nachbar brauchen?

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

