„First Dates Hotel“: Unerwartetes Happy End

Lara Kramer aus Untermeitingen wollte sesshaft werden und suchte deshalb im September vergangenen Jahres in der Kuppelshow „First Dates Hotel“ ihren Traummann. Stattdessen fand die 24-Jährige bei ihrem Blind-Date-Urlaub für‘s Fernsehen auf Mallorca eine enge Freundschaft – und ist trotzdem heute nicht mehr single.

Haus, Kinder, Hund, ein Bilderbuch-Dorfleben mit gelegentlichen Abenteuern. Das wünscht sich die Immobilienverwalterin schon sehr lange. Nach ihrer ersten Beziehung versuchte sie auf unterschiedlichen Wegen, die große Liebe zu finden. „Ich hatte Tinder, Bumble, Hinge“, sagt sie. Auch im echten Leben hat sie alles gegeben: „Ich bin sogar an die Tankstelle, nebenjobmäßig, um Menschen kennenzulernen.“ Das war ebenfalls kein Erfolg. „Und dann dachte ich mir: ‚Gut, dann eine Reality-Plattform.‘“

Weil Laras Mutter ein Fan von „First Dates Hotel“ ist, hat sie sich beworben

Ihr ging es nie darum, in einer Reality-TV-Serie mitzuspielen. Wäre das ihr Ziel gewesen, hätte sie sich bei „dramatischeren“ Formaten beworben, sagt sie. Auf die Idee, dass „First Dates Hotel“ von VOX und RTL die richtige Show sein könnte, kam sie durch einen vertrauenswürdigen Ratschlag: „Meine Mama hat gesagt, das ist seriös.“ Diese sei ein großer Fan und würde selbst mitmachen, wenn sie nicht schon glücklich verheiratet wäre, scherzt die 24-Jährige: „Aber nur für den Roland!“

Eben dieser Roland Trettl, Gastgeber von „First Dates Hotel“, begleitete Lara am Tag ihres ersten Blind-Dates zu ihrem Tisch im Restaurant. Dort wartete bereits der für sie ausgewählte Kandidat Alex auf sie. Von ihrem ersten Ankommen auf Mallorca, über das Fertigmachen bis hin zum Essen wurde Lara gefilmt. Wirklich gemerkt habe sie davon aber nichts: „Die haben einfach an jedem Stein in jeder Richtung fünf Minikameras, dass sie jeden Winkel haben. Aber du siehst keine einzige Kamera“, erinnert sie sich. Tatsächlich habe sie während des Dinners den Dreh größtenteils vergessen.

Als Blind-Date-Kandidat bei „First Dates Hotel" von VOX wurde Alexander für Lara ausgesucht. Optisch entspricht er Laras Wunschvorstellung: Einen tätowierten Mann mit einem Hauch von Bad-Boy, aber insgesamt einer freundlichen Ausstrahlung. Foto: RTL

Nur einmal, berichtet sie grinsend, habe sie inständig gehofft, dass die Kameras ihre Hände nicht filmen. Das Restaurant selbst sei sehr nobel. Den Großteil der Speisekarte kannten beide nicht. Deshalb bestellte sie einfach „Irgendwas.“ Diese „Irgendwas“ sei aber sehr schwer zu schneiden gewesen. Ewigkeiten hätte sie versucht, ein Stück abzubekommen. „Das sieht man wahrscheinlich auch in meinem Gesichtsausdruck“, sagt sie und lacht. „Eine Pizza wär mir lieber gewesen.“

Weil Alex wenig Zeit hat, entschieden sich beide gegen eine Beziehung

Mit der Auswahl ihres Dinnerpartners war Lara sehr zufrieden. „Es war ein schönes, warmes Date, mit jemandem, der für mich perfekt zugeschnitten war“, erinnert sie sich an den Abend. Im Vorspann der Folge sagt sie, dass sie einen tätowierten Mann mit einem Hauch von „Bad-Boy“, aber insgesamt einer freundlichen Ausstrahlung sucht. Alex bringt das alles mit. Er sei eigentlich der ideale Partner gewesen. Geklappt hat es trotzdem nicht. Da Alex Fußballtrainer ist, eine kleine Tochter hat und beide eine Fernbeziehung hätten führen müssen, entschlossen sie sich nach einem zweiten Date gegen eine Beziehung.

Aber wie es bei der Liebe nun mal so ist, kommt sie dann, wenn man sie am wenigsten erwartet. In Laras Fall war das nur zwei Tage, nachdem sie wieder in Deutschland gelandet war. „Ich war Gassi und da war dann dieser Typ mit einem großen, schönen Hund und ich mit meinem kleinen Hund. Mein Hund hat sich in seinen Hund verliebt“, sagt sie. Einige Wochen und mehrere gemeinsame Gassirunden später funkte es schließlich zwischen Herrchen und Frauchen. Seitdem leben die beiden zusammen in Graben. „Zwei Hunde, irgendwann Kinder. Das Haus ist schon da“, schwärmt Lara.

Aus dem Blinddate entstand eine enge Freundschaft zwischen Lara und Alex

Was das Ganze für Lara Kramer noch schöner macht: Alex ist noch in ihrem Leben. Die beiden verbinden nämlich seit ihrem gemeinsamen Abenteuer bei „First Dates Hotel“ eine enge Freundschaft. Alex freut sich aufrichtig, dass sie einen Partner gefunden hat. Sie stehen regelmäßig im Kontakt, schreiben und telefonieren viel. Und nächsten September, ein Jahr, nachdem sie ihr Blinddate hatte, fahren Lara und ihr neuer Freund nach Berlin, um Alex dort zu besuchen.