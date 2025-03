Polizei stoppt Lastwagenfahrer mit Marihuana

Die Polizei hat am Dienstagmorgen eine Drogenfahrt verhindert: Die Beamten kontrollierten um 10.30 Uhr den Fahrer eines Lastwagens in der Landsberger Straße in Graben. Dabei wurde in der Fahrerkabine deutlicher Marihuana-Geruch festgestellt und an dem 62-Jährigen am Steuer drogentypische Auffälligkeiten bemerkt.

Nachdem der Mann bestätigt hatte, dass er vor der Fahrt Marihuana geraucht hatte, wurde er zur Blutentnahme in ein Krankenhaus gebracht. (AZ)