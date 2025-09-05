Icon Menü
Lastwagenreifen raucht auf Staatsstraße: Feuerwehr verhindert Brandgefahr

Langerringen

Lastwagenreifen qualmt: Feuerwehr verhindert einen Brand

Die Bremsanlage wurde offenbar zu heiß.
    |
    |
    |
    Die Bremsanalge eines Lastwagens wurde zu heiß, der Reifen qualmte, die Feuerwehr musste löschen. (Symbolbild)
    Die Bremsanalge eines Lastwagens wurde zu heiß, der Reifen qualmte, die Feuerwehr musste löschen. (Symbolbild) Foto: Soeren Stache, dpa

    Beinahe wäre es am Donnerstagnachmittag gegen 15 Uhr zum Brand eines Lastwagens auf der Staatsstraße 2025 in Langerringen gekommen, berichtet die Polizei Schwabmünchen. Die Bremsanlage eines Kipplasters wurde zu heiß und infolgedessen fing der Reifen an stark zu rauchen. Um einen Vollbrand zu verhindern, blieb der Lastwagenfahrer im Bereich eines Feldweges in Bewegung, bis die Feuerwehren Lamerdingen, Schwabmühlhausen und Langerringen den Reifen ablöschten. Es entstand ein Sachschaden von kanpp 5000 Euro. (AZ)

