Sportliches Engagement für die Bildung

Unter dem Motto „Wir erlaufen Schülern eine Zukunft!“ unterstützten beim diesjährigen Landkreislauf im Rahmen des Laurentiuslaufs in Bobingen insgesamt 410 Läuferinnen und Läufer sowie 53 Kinder die Mittelschule Bobingen bei der Berufsorientierung. Der Erlös aus den Startgeldern fließt direkt in ein Projekt, das Jugendlichen bei der Suche nach einem Ausbildungsplatz hilft. Zudem wurde der Spendenscheck aus dem Vorjahr von mehr als 4600 Euro übergeben. Neben dem Lauf sorgten die Job-Rallye und das Spielmobil für ein buntes Programm. Olivia Leitmeir wurde Landkreismeisterin der Frauen, Julian Scheibenbogen schaffte dies bei den Männern, bei der weiblichen Jugend Nele Krohne und bei der männlichen Jugend Leon Gerlinger. Auf dem Gelände des TSV 1910 Bobingen informierten sich Interessierte über Ausbildungsmöglichkeiten – auch im Landratsamt Augsburg.

