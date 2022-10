Leben in einem Tiny House: "Für mich war das die beste Entscheidung"

Inge Sauer lebt in Wehringen in einem Tiny House. Für die Seniorin sei das kleine Häuschen die beste Entscheidung gewesen. Warum sie den Trend auch kritisch sieht.

Von der Straße aus ist das Tiny House von Inge Sauer nicht zu sehen. Nur ein kleines Klingelschild an der Garage eines großen Holzhauses weist auf den Wohnort der Wehringerin hin. Inge Sauer führt den Besuch durch die Garage in den Garten. Dort bietet sich ein Anblick wie aus einem Bilderbuch: Ein gepflasterter Weg schlängelt sich zwischen Sträuchern und Blumen auf das fünf mal acht Meter kleine Holzhaus zu. Wie das kleine Geschwisterchen des großen Hauses sieht es aus.