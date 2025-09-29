Bei fast jedem Menschen gerät der Darm ab und zu ins Stocken. Eine vorübergehende Verstopfung ist in der Regel jedoch medizinisch unproblematisch. Dass ein Darmverschluss auch lebensbedrohlich sein kann, erläutert Dr. Rieke Paschwitz, Oberärztin der Allgemein- und Viszeralchirurgie der Wertachkliniken, in ihrem Vortrag am Mittwoch, 8. Oktober, um 19.30 Uhr in der Singoldhalle Bobingen im Willi-Ohlendorf-Weg 1.

Es gibt unterschiedliche Arten von Darmverschlüssen

Eine plötzliche, schwere Verstopfung mit einem geschwollenen Bauch deutet auf einen Darmverschluss hin. Kommen dann noch starke, krampfartig auftretende Schmerzen, Erbrechen oder Fieber dazu, sollte man unverzüglich zum Arzt gehen. Denn ein Darmverschluss kann lebensbedrohlich sein. Man unterscheidet zwischen mechanischen und funktionellen Darmverschlüssen. Erstere können durch einen Leisten-, Nabel- oder Narbenbruch, also eine sogenannte Hernie, entstehen, wenn sie den Darm einklemmt. Aber auch Verwachsungen nach Bauch-Operationen sowie Tumore können einen Darm mechanisch verschließen. Andererseits können opioidhaltige Schmerzmittel, Entzündungen im Bauchraum und Wirbelsäulenerkrankungen einen vorübergehenden Darmstillstand auslösen. Man spricht dann von einem funktionellen Darmverschluss.

Die Ursache für einen Darmverschluss muss abgeklärt werden

Mit einer genauen Befragung, Blutuntersuchungen und Röntgen- oder CT-Aufnahmen erhält man Informationen über die Ursache eines Darmverschlusses. Und danach richtet sich die Therapie. Funktionale Ursachen können oft medikamentös behandelt werden. Mechanische Darmverschlüsse müssen meist operativ entfernt werden. In vielen Fällen sogar durch eine Notoperation. Denn bei einem mechanischen Darmverschluss droht ein Darmdurchbruch, und dieser ist lebensbedrohlich. Im Umkehrschluss heißt das: Jeder Darmverschluss kann lebensbedrohlich sein, solange man die Ursache nicht kennt. Daher sollte man bei den entsprechenden Symptomen schnell handeln. Der Eintritt zu den medizinischen Vorträgen der Wertachkliniken ist frei, Spenden sind willkommen.

