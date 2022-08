Auf dem Lechfeld wird das Trinkwasser teurer

Die Bürger auf dem Lechfeld müssen 36 Cent mehr pro Kubikmeter Trinkwasser bezahlen. Begründet wird die Erhöhung unter anderem mit Baukosten in zahlreichen Orten.

Der Wasserpreis auf dem Lechfeld wird deutlich von 1,80 auf 2,16 Euro pro Kubikmeter erhöht. Das hat der Wasserzweckverband Lechfeld bei seiner Versammlung beschlossen.

Alle vier Jahre muss der Preis neu berechnet werden, sodass eine kostendeckende Gebühr herauskommt. Der Grund für die Gebührenerhöhung liegt vor allem in der Sanierung von Wasserleitungen in älteren Wohngebieten. Hinzu kommt die Renovierung der beiden Reinwasserkammern im Wasserwerk Klosterlechfeld, die bis zum Jahr 2025 alleine schon rund eine Million Euro kosten dürfte.

Das Lechfelder Trinkwasser wird aus zwei Tiefbrunnen bei Obermeitingen und Klosterlechfeld sowie aus zwei Flachbrunnen auf der Gemarkung Prittriching zum zentralen Wasserwerk nach Klosterlechfeld gefördert und von dort in die Leitungsnetze der Gemeinden Klosterlechfeld, Unter- und Obermeitingen, Graben, Kleinaitingen und Oberottmarshausen verteilt. Die Reinheit des Trinkwassers wurde bei der umfassenden Untersuchung im September 2020 erneut bestätigt.

In mehreren Lechfeld-Gemeinden wurden schon Leitungen saniert

In Untermeitingen wurden die Wasserleitungen in der Hunnen-, Herbst- und Frühlingstraße bereits saniert. In Graben ist die Erneuerung in der Lechfelder- und Afrastraße und in Kleinaitingen in der Friedenstraße abgeschlossen worden. In den kommenden Jahren werden weitere Wohngebiete nach und nach saniert und alle Hausanschluss-Schieber überprüft. In Oberottmarshausen wurde das neue Baugebiet „Südlich der Rainstraße“ erschlossen und vorfinanziert.

Die Jahreseinnahmen aus den Wassergebühren der Bürgerinnen und Bürger aus allen Mitgliedsgemeinden betragen rund 2,5 Millionen Euro. Die größten Ausgaben fallen neben den Sanierungskosten für Personal und für Strom, Verwaltungskosten und Zinsen an. Zum Ausgleich des Haushalts wurde bei Bedarf eine Kreditaufnahme in Höhe von 450.000 Euro beschlossen.