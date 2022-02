Lechfeld/Berlin

Probleme beim A400M auf Lechfeld: Was die Betroffenen sagen

Plus Bei der geplanten Stationierung des Militärflugzeugs A400M auf dem Lechfeld sind Probleme aufgetaucht. Was dahintersteckt und was die Betroffenen dazu sagen.

Bis zum Jahr 2028 will die Bundeswehr auf dem Lechfeld zehn Großraumtransporter vom Typ A400M stationieren. So sehen es die Pläne vor. Ein kompletter neuer Lufttransportverband mit multinationaler Beteiligung war geplant, die "Multinational Air Transport Unit" (MNAU). Nun aber droht der multinationale Militärverbund auf dem Lechfeld zu scheitern, denn das Interesse daran im Ausland hält sich in Grenzen. Nach Informationen unserer Zeitung hat bisher nur Ungarn Interesse an dem Projekt signalisiert, und das auch nur für eine sehr eingeschränkte Beteiligung. In einer Stellungnahme des Verteidigungsministeriums auf eine Anfrage des CSU-Bundestagsabgeordneten Hansjörg Durz aus Neusäß heißt es, dass geprüft wird, ob ein nationaler Betrieb auf dem Lechfeld möglich ist.

