Lechfeld

Jahresrückblick: Auf dem Lechfeld wurde 2021 viel investiert und gebaut

Bei Amazon in Graben arbeiten immer mehr Transport-Roboter.

Plus Der Jahresrückblick fürs Lechfeld: Bei Amazon in Graben bringen Roboter die Waren und auf dem Militärflugplatz landen große Transportflugzeuge.

Von Hieronymus Schneider

Es wirkt wie in einem Science-Fiction-Film: Roboter bringen Regale voll mit Artikeln zu den Beschäftigten. Rund 150 Millionen Euro investierte der Versandriese Amazon in das Logistikzentrum in Graben. Eine der beiden Hallen wurden umgebaut und ein Robotersystem installiert. Bis zu 300.000 Pakete verlassen täglich das Zentrum. Der Umbau war die größte, aber nicht die einzige Neuerung:

