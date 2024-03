Spezialhubschrauber trainieren auf dem Lechfeld

Das Hubschraubergeschwader 64 fliegt in der kommenden Woche auf dem Standortübungsplatz Lechfeld ein. Auch Eurofighter aus Neuburg sind zu hören.

Mit Spezialkräfte-Helikoptern H145M schwebt am Montag das Hubschraubergeschwader 64 aus dem baden-württembergischen Laupheim auf dem Lechfeld ein. Auf dem Programm stehen spektakuläre Übungen.

Mit infanteristischen Einheiten wird das "Fast Roping", zu Deutsch Abseilen, aus den Hubschraubern geübt. Die Spezialhelikopter des Geschwaders waren schon im vergangenen Jahr auf dem Lechfeld zu Gast: Als Teil der großen Luftverlege-Übung Air Defender 23. Die Mission damals: Ungesehen hinter die feindlichen Linien gelangen. Ungesehen heißt: Sie mussten unter dem Radar bleiben. Feindliche Kampfflugzeuge und die Flugabwehr durften die Hubschrauber nicht entdecken. Genau das gehört zum Alltag der Spezialkräfte.

Die Spezialhelikopter waren 2023 Teil der Luftverlege-Übung Air Defender auf dem Lechfeld. Foto: Marcus Merk

In Laupheim werden Tiefflüge unter erschwerten Bedingungen von den Soldaten der Staffel tagtäglich geübt. Zum Spektrum der Spezialkräfte gehören der Transport von Munition, Rettungsmitteln oder Betriebsstoffen genauso wie die bewaffnete Unterstützung der Soldatinnen und Soldaten am Boden oder auch der Transport von Verwundeten dazu.

In A400M-Maschinen passen die Helikopter der Spezialkräfte. Foto: Marcus Merk

Die Spezialkräfte operieren weltweit - zuletzt auch im afrikanischen Niger. Auch an der Evakuierungsoperation in Kabul in Afghanistan waren sie beteiligt. Weite Strecken legen die Allzweckhubschrauber mit einem Trick zurück.

Hubschrauber, die auf Lechfeld zu Gast sind, passen in Flugzeuge

Sind die Hauptrotorblätter demontiert, dann passen die H145M in den Bauch eines A400M-Transportflugzeugs. Genauso wie das Spezialfahrzeug, das an einen Geländewagen für Wüsten erinnert. Das "Ground Support Vehicle" hat einen kleinen Kran, eine Seilwinde und sogar einen Generator, über den sich der Helikopter mit Strom versorgen lässt.

Ab nächster Woche starten und landen Eurofighter auf dem Lechfeld. Foto: Marcus Merk

Ab Montag sind auf dem Lechfeld nicht nur die Hubschrauber-Spezialkräfte unterwegs. Das Luftwaffengeschwader 74 kündigt von 18. bis 21. März Nachtflüge mit Eurofightern an. Wegen der besonderen Ausbildungs- und Übungserfordernisse, wie beispielsweise Anflug- und Landetraining bei Dunkelheit, ist in beiden Wochen jeweils von Montag bis Donnerstag mit Nachtflugbetrieb bis 23 Uhr zu rechnen. Am Freitag sowie am Wochenende finden keine Flugbewegungen statt.