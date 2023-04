"Lug und Betrug": Theaterstück soll Senioren vor Trickbetrügern schützen

Die Theatergruppe zeigt, wie Menschen über den Tisch gezogen werden. Auch die Polizei gibt Tipps, um sich zu schützen.

Schockanrufe, Enkeltrick, falscher Polizist oder Handwerker, Gewinnermittlungen und so weiter. Obwohl landläufig bekannt, melden die Medien fast täglich immer neue Betrugsversuche. Fast ausschließlich gelangen Senioren in die Fänge der Betrüger, bei denen sie viel Geld verloren haben.

Eine originelle Art und Weise, Präventionsarbeit zu leisten, ist das Theaterstück "Lug und Betrug". Die von der Theatergruppe des Musikvereins Graben und der von der Polizeiinspektion Augsburg konzipierte und im Herbst 2021 uraufgeführte Produktion, wurde jetzt in das "Kleine Theater" in der Imhofhalle Untermeitingen geholt. Mitorganisatoren vor Ort waren der Theaterverein Laetitia und der AKUV. Die Theatergruppe hat das Stück mit der Polizei einstudiert und zeigt auf der Bühne, wie nicht nur die älteren Semester über den Tisch gezogen werden.

Veranschaulichen, wie die Maschen ablaufen

In einem Zweiakter stellten die Darsteller in unterhaltsamer wie erschreckender Form und in Episoden verschiedene Betrügereien aus dem richtigen Leben nach, wie Kriminelle versuchen, an das Ersparte der potenziellen Opfer zu kommen. "Wir wollen mit dieser Inszenierung nicht nur einen trockenen Vortrag anbieten, sondern veranschaulichen, wie die Maschen ablaufen und wie man darauf reagieren kann", so eine Vertreterin der Polizei. "Es geht uns hier insbesondere um den Schutz vor Abzockern." Im Anschluss gab die Kriminalpolizei Tipps und Informationen, wie man sich vor derartigen Straftaten schützen kann.

Lesen Sie dazu auch