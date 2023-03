Mit diesen Themen geht der Lechfelder Sozialverband in die Zukunft

Plus Der Vorstand des VdK Graben-Lagerlechfeld ist nach drei Jahren wieder komplett. Der Ortsverband setzt weiterhin auf Information. Diese Themen interessieren am meisten.

Die Informationsveranstaltungen über interessante und wichtige Themen im sozialen Bereich werde auch weiterhin den Schwerpunkt der Arbeit des Ortsverbandes darstellen, bekräftigte der Vorsitzende Herrmann Franze. Den weiteren Verzicht auf Ausflüge und Kaffeetafeln begründete er: "Wir wollen keine Konkurrenzangebote zu etablierten Gruppenaktivitäten wie beispielsweise die Ü-60-Gruppe oder dem Seniorenclub durchführen." Die Nachfrage nach Informationen sei, je nach Thema, hoch. "Wir hatten Vorträge mit nur wenigen Besuchern, aber auch, wie beim Thema Erbrecht, gut 100 Zuhörer", blickte er zurück. In diesem Jahr würden Themengebiete wie Vorsorgevollmacht, Betreuungsverfügung und Patientenverfügung sowie sensible Themen wie Hilfe bei Inkontinenz auf der Agenda der Fachvorträge stehen. Zahlreiche Anfragen zu sozialen Themen seien beim Vorstandsteam eingegangen, die alle zur Beantwortung an die Kreisgeschäftsstelle weitergeleitet wurden.

"Ich habe von der neuen Regierung deutlich mehr soziale Impulse erwartet", eröffnete Bürgermeister Andreas Scharf sein Grußwort. Er sei von der sozialen Komponente der Ampelkoalition bitter enttäuscht. "Ohne die Arbeit der Ehrenamtlichen in den Kommunen würde es vieles nicht geben", sagte er mit Blick unter anderem auf die Initiative "Wir daheim im Lechfeld". Weiterhin fügte er, insbesondere mit dem Blick auf die Senioren, hinzu: "Alle reden vom Klimaschutz, aber nicht von den Geldbeuteln, die das bezahlen sollen." VdK-Kreisvorstand Holger Hoffmann äußerte sich ähnlich. Die Unzufriedenheit mit der Sozialgesetzgebung und die komplizierten Verfahrensweisen brächten dem Kreisverband monatlich mehr als 100 neue Mitglieder. "Dies ist für mich der Spiegel der sozialthematischen Nachfrage", fasste er zusammen.

Das ist das neue Vorstandsteam des VdK Graben-Lagerlechfeld

Die Hoffnung des scheidenden Vorsitzenden, ein komplettes Vorstandsteam für den über 200 Mitglieder starken Ortsverband zu bekommen, erfüllte sich. "Wir brauchen dringend Unterstützung bei der Vorstandsarbeit, alleine können wir die Aufgaben nicht mehr bewältigen", mahnte und ermunterte Franze zugleich vor Beginn der Wahl. Dieser Wunsch erfüllte sich, denn mit Herrmann Franze (Vorsitzender), Uta Plasse (stellvertretende Vorsitzende und Schriftführerin), Irene Gallus (Kassenwartin), Monika Fuchs (Interessensvertreterin Frauen) und Brigitte Weiser-Nietsche (Beisitzerin) wurde ein kompletter Vorstand einstimmig durch die Wahlberechtigten in sein Amt berufen.