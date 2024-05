Lechfeld

vor 17 Min.

Neuer Anhänger für die Wasserversorgung im Notfall

Plus Der Wasserzweckverband Lechfeld setzt auf Innovation und Zukunftsplanung.

Von Jürgen Schmidt

Auf der kürzlich abgehaltenen Versammlung des Wasserzweckverbandes Lechfeld in Klosterlechfeld standen zwei wesentliche Themen im Vordergrund. Im Fokus standen die Präsentation eines innovativen Anhängers für die Trinkwasserversorgung im Notfall sowie die Erstellung einer Machbarkeitsstudie zur Errichtung von Trinkwasserhochbehältern.

Um im Notfall die Bevölkerung in einzelne Ortsteile oder Straßenzüge effektiv mit Trinkwasser versorgen zu können, wurde ein Autoanhänger mit Kastenaufbau umgerüstet. Verbandsvorsitzender Simon Schropp bezeichnet diesen Anhänger als einen „Daniel Düsentrieb“ – eine Eigenkonstruktion, die in unzähligen Arbeitsstunden entstand. Ausgestattet mit zwei 2000 Liter-Wassertanks, einem benzinbetriebenen Stromaggregat, Wasserverteiler mit kompatiblen Anschlüssen, die auch von der Feuerwehr und dem Katastrophenschutz verwendet werden. Sogar bei längeren Störungen kann durch Tankwagen Nachschub herangebracht werden und das Trinkwasser entspricht höchsten Qualitätsstandards, was eine Abkochung vor Gebrauch überflüssig macht. Für die Abholung stehen keimfreie Wassertüten bereit oder die Haushalte füllen sich das Wasser in eigene Behälter ab.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen