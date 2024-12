Neuer Kirchenvorstand in der Versöhnungskirche

Am zweiten Adventssonntag wurde der neu gewählte Kirchenvorstand der Evangelischen Versöhnungskirche feierlich in sein Amt eingeführt. Zuvor waren während der Liturgie die ausscheidenden Mitglieder des bisherigen Vorstands mit Urkunde und Präsent, sowie großem Dank und Anerkennung, entpflichtet und aus dem Amt verabschiedet worden.

Mit der bayernweiten Wahl in der Evangelischen Kirche am 20. Oktober waren acht Damen und Herren von den Lechfelder Kirchengemeindemitgliedern in das örtliche Gremium entsendet worden. Zwei weitere Personen beriefen die Gewählten gemäß Kirchenvorstandsgesetz dazu. Somit werden zehn Frauen und Männer in den nächsten sechs Jahren mit Pfarrer Leander Sünkel und Diakon Gert Jäger die Geschicke der evangelischen Kirchengemeinde auf dem Lechfeld lenken. Ergänzt und unterstützt wird das Gremium durch den sogenannten „Erweiterten Kreis“, denn auch die nicht gewählten weiteren Kandidierenden haben zugesagt, mit Rat und Tat mitzuwirken bei Sitzungen und Veranstaltungen.

In dem festlichen Gottesdienst ermunterte der Gemeindepfarrer den Kirchenvorstand, als „Türöffner zum Glauben“ zu wirken und nah und fernstehende Christen einzuladen zu einem lebendigen Gemeindeleben. Es stünden vor allem in finanzieller und personeller Hinsicht allen evangelischen Gemeinden vor Ort schwierige Jahre bevor, die auch auf dem Lechfeld Überlegungen und Entscheidungen herausforderten, die nicht einfach zu meistern sein würden so der Pfarrer. Für die Verantwortung, die das Leitungsgremium nun trägt, wurde es mit einem besonderen Segen eingesegnet in seinen Dienst für die Kirche. Kantor Wolfgang Reiber an der Orgel und Claudia Schneider - selbst neues Mitglied im Kirchenvorstand - mit Sologesang gaben dem Gottesdienst eine fröhlich-festliche musikalische Note. Im neuen Kirchenvorstand sind neben Pfarrer Leander Sünkel und Diakon Gert Jäger: Dr. Ute Grimm-Müller, Sonja Werner, Birgit Schumann-Günther, Claudia Schneider, Heike Warth, Corinna Praetzel, Christiane Fery, Robin Laerm, Thorsten Baiter und Paul Lichtinghagen. Als Erweiterter Kreis verstärken Julia Peyrer, Nicole Hofter, Andrea Höft, Andre Begg, Sven Klich und Jörn Kilian. Text: Leander Sünkel