Schnappschuss: Eurofighter werden in der Luft betankt

Bei der klirrenden Kälte sind derzeit auch die Flugzeuge am Himmel sehr gut zu beobachten. Stephan Reiter aus Gabelbachergreut hat am Montag Eurofighter bei einer besonderen Übung fotografiert: Sie wurden in der Luft betankt und drehten dafür mehrere Runden über Süddeutschland. Er hat auch recherchiert, in welcher Höhe der A330-Tanker unterwegs war: 29.000 Fuß, was knapp neun Kilometer entspricht.

Foto: Stephan Reiter