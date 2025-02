Mit Mensch und Hund im Einsatz: Die Johanniter ziehen Bilanz

Die Herausforderungen der vergangenen Jahre waren immens: von Großschadenslagen über die Corona-Pandemie und Hochwasser bis hin zur Unterbringung von Geflüchteten. Diese Aufgaben wären ohne den Einsatz von Ehrenamtlichen nicht zu bewältigen gewesen. Auch im vergangenen Jahr leisteten die ehrenamtlichen Johanniter in Augsburg und im Lechfeld wertvolle Unterstützung. Jetzt legt der Verband Zahlen vor.

Besonders die Hochwasserereignisse im vergangenen Jahr verlangten von den Ehrenamtlichen viel ab. Ihr Engagement war essenziell für die Versorgung der Betroffenen und die Bewältigung der Krise. „Unsere Ehrenamtlichen haben wieder Außergewöhnliches geleistet – sei es bei Einsätzen oder in akuten Krisensituationen wie den Hochwassern, die in einigen Regionen rund um die Uhr Einsatzbereitschaft erforderten. Insgesamt kommen alle Ortsverbände auf rund 81.000 ehrenamtliche Stunden (Vorjahr: 65.000). Diese beeindruckende Zahl steht stellvertretend für den unermüdlichen Einsatz, die Solidarität und den Zusammenhalt unserer Ehrenamtlichen“, betont Markus Adler, Bereichsleiter Einsatzdienste, Ausbildung und Bevölkerungsschutz der Johanniter in Bayerisch-Schwaben.

„Die Zahlen sind im Vergleich zum Vorjahr an den meisten Wachen gestiegen. Daher wird das Rettungsdienstnetz an einigen Stellen weiter ausgebaut. Wir freuen uns sehr, dass wir seit April zwei weitere Rettungsdienststandorte im Allgäu, Dietmannsried und Bidingen, in Betrieb genommen haben“, betont Florian Bäuml, Rettungsdienstleiter der Johanniter in Bayerisch-Schwaben.

Das sind die Zahlen aus dem Lechfeld

Auf dem Lechfeld sind die Johanniter ebenfalls noch recht neu: Sie betreiben seit April 2023 den First Responder Lechfeld und haben Ende September 2024 die Bereitschaft Lechfeld sowie ihre Räumlichkeiten in Untermeitingen eingeweiht. In diesen Räumlichkeiten ist auch die Rettungshundestaffel Schwabmünchen untergebracht. Die Bereitschaft Lechfeld hat im Jahr 2024 rund 4.220 ehrenamtliche Helferstunden geleistet. Ebenso waren acht Helfende der Bereitschaft beim Hochwassereinsatz in der Notunterkunft auf der Augsburger Messe beteiligt und haben dort einen wertvollen Beitrag geleistet.

So viele Einsätze hatte der First Responder Lechfeld

Der First Responder (FR) ist ein rein ehrenamtlicher Dienst der Johanniter, bei dem ein speziell ausgebildeter ehrenamtlicher Helfer mit Fahrzeug zur Unterstützung des öffentlich-rechtlichen Rettungsdienstes bei Engpässen bereitsteht. Diese können entstehen, wenn zum Beispiel der örtlich zuständige Regelrettungswagen anderweitig gebunden ist und daher ein Rettungswagen aus einem anderen Ort anfahren muss. Der Ersthelfer übernimmt in dieser Zeit die Erstversorgung des Patienten bis zum Eintreffen des Rettungsmittels. So wird das versorgungsfreie Intervall verkürzt und wertvolle Zeit gewonnen. Der FR Lechfeld wurde 2024 zu 482 Einsätzen im Lechfeld alarmiert (im Vorjahr waren es 316) und die Ehrenamtlichen investieren 6.822 ehrenamtliche Stunden (Vorjahr: 6.400).

Rettungshundestaffel hatte 2024 zehn Einsätze

Die Rettungshundestaffel Schwabmünchen der Johanniter war ebenfalls sehr aktiv: Insgesamt leisteten die „Zweibeiner“, inklusive der Trainingseinheiten für die Mensch-Hund-Teams, 1.865 Stunden und wurden zu zehn Einsätzen alarmiert. Insgesamt besteht die Staffel aus acht Mensch-Hund-Teams, davon sind zwei Teams geprüft und dürfen in den Einsatz. Sechs Teams sind derzeit in Ausbildung.

Die Aufgaben der Johanniter

Die Johanniter-Unfall-Hilfe ist ein Werk des evangelischen Johanniterordens, dessen wichtigstes Anliegen seit Jahrhunderten die Hilfe von Mensch zu Mensch ist. Mit mehr als 31.000 Beschäftigten, 46.000 ehrenamtlichen Helferinnen und Helfern und rund 1,2 Millionen Fördermitgliedern ist die Johanniter-Unfall-Hilfe eine der größten deutschen Hilfsorganisationen. Zu ihren Aufgaben zählen seit ihrer Gründung neben dem Rettungs- und Sanitätsdienst auch Bevölkerungsschutz und Erste-Hilfe-Ausbildung. Hinzu kommen soziale Dienste für Kinder und Jugendliche, dazu zählen auch derzeit 618 Kindertagesstätten sowie die Betreuung und Pflege von älteren und kranken Menschen. Im Landesverband Bayern der Johanniter arbeiten mehr als 5.000 Beschäftigte, fast 11.000 Menschen engagieren sich ehrenamtlich und mehr als 250.000 Fördermitglieder unterstützen die Organisation. (AZ)