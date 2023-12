Unternehmen darf Erdwärme auf dem Lechfeld erschließen

Das Bayerische Wirtschaftsministerium hat die Erlaubnis erteilt. Eine Machbarkeitsstudie ist nun der nächste Schritt.

Auf dem Lechfeld wird nach Öl gebohrt, das ist den meisten bekannt. Jetzt darf dort auch Erdwärme erschlossen werden. Eines Tages könnte das Lechfeld also mit Fernwärme beheizt werden. Doch noch ist es nicht so weit. Zunächst steht noch eine Machbarkeitsstudie an.

Das Energieunternehmen Oneo, das auch an den Öl-Bohrungen beteiligt ist, hat die Erlaubnis zur Erdwärme-Erschließung für die gewerbliche Nutzung auf dem Lechfeld erhalten. Der Bescheid wurde nun vom Bayerischen Staatsministerium für Wirtschaft, Landesentwicklung und Energie im Dezember erteilt. Das Unternehmen und die EWL Erdwärme Lechfeld GbR erhalten das Erlaubnisfeld gemeinsam, um die Potenziale der Erdwärme zu erschließen. Der Bescheid der zuständigen Behörde ermöglicht die Aufsuchung des geothermischen Potenzials im gesamten Lechfeld. Die Fläche umfasst ein etwa 260 Quadratkilometer großes Gebiet. Das markiere einen Meilenstein in der nachhaltigen Energieentwicklung der Lechfeld-Region, teilt das Unternehmen mit. Erdwärme sei für die Kommunen vor Ort ein wichtiger Baustein hin zu einer unabhängigen und nachhaltigen Energieversorgung.

Wärmebedarf soll ermittelt werden

Der nächste Schritt besteht nun in der Durchführung einer umfassenden Machbarkeitsstudie, in der die Möglichkeiten und Anforderungen für die Gewinnung von Erdwärme detailliert analysiert werden. Diese Studie wird auch eine Abfrage des Wärmebedarfs einschließen. Die Firmen gehen dabei auf die Gemeinden zu, um einen kontinuierlichen Dialog zu fördern und sicherzustellen, dass die spätere Erdwärme-Nutzung im Einklang mit den lokalen Bedürfnissen und Anliegen steht.

„Die Teilerschließung des Lechfelds stellt einen bedeutenden Fortschritt für die nachhaltige Energiegewinnung in der Region dar. Wir sind im Rahmen unserer Erdölförderungen schon viele Jahre vor Ort aktiv, daher kennen wir die Region und ihre Akteure bestens und wissen um mögliche Besonderheiten auch im Untergrund. Dies schafft eine verlässliche Grundlage für die Planung“, betont Projektleiter Ernst Burgschwaiger.

Fakten zum Energieunternehmen

Die Firma Oneo ist ein Energieunternehmen mit Sitz in Hannover und Wien, das Konzepte für eine nachhaltige Energieerzeugung entwickelt und umsetzt. Oneo ist ein unabhängiges Unternehmen unter dem Dach des Investmentunternehmens Shorelight Partners, das in Anlagen und Technologien investiert, die eine signifikante und messbare Senkung der CO₂-Emissionen ermöglichen. Zu diesem Zweck arbeitet Shorelight mit Unternehmen entlang der gesamten Energie-Wertschöpfungskette in Europa zusammen. (AZ)

