Lechwertach-Orchester tritt im Parktheater auf

Mit dem Radetzkymarsch eröffnet das 45-köpfige Lechwertach-Orchester um den Leiter Wolfgang Scherer aus Königsbrunn am 30. November ein Programm voll guter Laune aus Klassik und Popmelodien. Los geht es um 17 Uhr im wunderbaren Ambiente des Parktheaters in Augsburg. Das „Günther-Trio“ aus Türkheim interpretiert romantische Musik von Rheinberger, Felix Linsmeier zeigt, was auf der Posaune möglich ist: „Blue bells of Scotland“ – ein halsbrecherisch-virtuoses Bravourstück mit Orchesterbegleitung.

Bianca Steinbusch „Tanzt im Regen“ und verkörpert mit dem Titelsong „Ich gehör’ nur mir“ Elisabeth im gleichnamigen Musical. Specialguests sind die vier Protagonisten der Gruppe „ScheinEilig“, Träger des „Fraunhofer Volksmusikpreises 2019“ mit musikalischen Ausflügen in die Schwäbische „VolXMusik“.

Lechwertach-Orchester: Was Gäste im Parktheater noch erwartet

Bei zahlreichen Liveauftritten im süddeutschen Raum (unter anderem Herzkasperlzelt auf der Oiden Wiesn, Brass Wiesn, BR-Wirtshausmusikanten und BR-Heimat) präsentierten die Vollblutmusiker Johannes, Martin und Stefan Hefele mit Dominik Scherer bereits funkigen Heimatsound der Spitzenklasse.

Shostakowitschs „Waltz No. 2“,Orchesterarrangements, wie „La Mer“, „Bert-Kaempfert-Melodien“, Schlager der 60er- 80er Jahre mit gemeinsam gesungenen Volkslieder nund den Sängerinnen Angelina Schneider und Denise Ihler wird es auch geben.

Der Verein zur Förderung junger Talente im Begegnungsland und Monika (Moderation) mit Wolfgang Scherer (Kunstpreisträger und Leiter) laden ein. Karten gibt es auf Eventim und im Parktheater Augsburg unter der Telefonnummer 0821/906 22 22.