Bobinger Business-Student ist einer der erfolgreichsten überhaupt

Der Beste an einer der besten Hochschulen kommt aus Bobingen und ging in Königsbrunn zur Schule. David Elias Kurzmann schließt aktuell sein Bachelorstudium an der Pariser ESCP Business School ab, einer renommierten Wirtschaftshochschule. Hier lernten ehemalige französische Premierminister und Geschäftsführer großer Unternehmen wie Hermès, Ralph Lauren oder Sixt. Der Bobinger zählt aktuell zu den 0,62 Prozent der besten Studentinnen und Studenten. Im Gespräch mit dem 22-Jährigen wird klar, dass es ihm um mehr geht als gute Noten.

