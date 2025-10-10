Icon Menü
Lehrgang Konfliktbewältigung für Kinder in Schwabmünchen

Schwabmünchen

So gelangen Kinder spielerisch zur Konfliktbewältigung

Am Lehrgang des Bayerischen Turnverbands in Schwabmünchen nehmen 15 Pädagogen teil.
    Die teilnehmenden Pädagogen hatten erkennbar Spaß an der Fortbildung.
    Die teilnehmenden Pädagogen hatten erkennbar Spaß an der Fortbildung. Foto: Andrea Götz

    An insgesamt 23 Orten bietet der Bayerische Turnverband in diesem Jahr Lehrgänge zur Bewegungsförderung im Ele-mentarbereich an. An der aktuellen Weiterbildung in Schwabmünchen haben 15 Personen teilgenommen.

    Stark auch ohne Muckis

    Nach dem übergeordneten Konzept „Stark auch ohne Muckis“ wurden in dem drei Stunden dauernden Workshop anhand kreativer Spiele, Bewegungseinheiten und spielerischer Methoden Themenbereiche wie Konfliktbewältigung, Umgang mit Gefühlen, Körpersprache sowie Empathie praxisnah vermittelt. Nach Angaben des Verbands sind die dazu aufgezeigten Methoden und Übungen unkompliziert und wirkungsvoll; sie lassen sich flexibel in den pädagogischen Alltag integrieren.

    Referentin Andrea Götz stellte den pädagogischen Fachkräften ein interessantes Konzept vor, wie sie Kindern beibringen können, dass sie wertvoll sind, Grenzen setzen dürfen, Konflikte friedlich lösen können und vor allem, dass sie stark sind – auch ohne Muckis.

    Die bayerischen Sparkassen unterstützen die seit 30 Jahren unter dem Titel Knaxiade laufende Aktion. Als ihr regionaler Vertreter begrüßte Sebastian Spieler von der Sparkasse Schwaben-Bodensee die Anwesenden und wünschte ihnen „tolle Anregungen für den Kindergarten-Alltag“. (AZ)

