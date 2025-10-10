So gelangen Kinder spielerisch zur Konfliktbewältigung

An insgesamt 23 Orten bietet der Bayerische Turnverband in diesem Jahr Lehrgänge zur Bewegungsförderung im Ele-mentarbereich an. An der aktuellen Weiterbildung in Schwabmünchen haben 15 Personen teilgenommen.

Stark auch ohne Muckis

Nach dem übergeordneten Konzept „Stark auch ohne Muckis“ wurden in dem drei Stunden dauernden Workshop anhand kreativer Spiele, Bewegungseinheiten und spielerischer Methoden Themenbereiche wie Konfliktbewältigung, Umgang mit Gefühlen, Körpersprache sowie Empathie praxisnah vermittelt. Nach Angaben des Verbands sind die dazu aufgezeigten Methoden und Übungen unkompliziert und wirkungsvoll; sie lassen sich flexibel in den pädagogischen Alltag integrieren.

Referentin Andrea Götz stellte den pädagogischen Fachkräften ein interessantes Konzept vor, wie sie Kindern beibringen können, dass sie wertvoll sind, Grenzen setzen dürfen, Konflikte friedlich lösen können und vor allem, dass sie stark sind – auch ohne Muckis.

Die bayerischen Sparkassen unterstützen die seit 30 Jahren unter dem Titel Knaxiade laufende Aktion. Als ihr regionaler Vertreter begrüßte Sebastian Spieler von der Sparkasse Schwaben-Bodensee die Anwesenden und wünschte ihnen „tolle Anregungen für den Kindergarten-Alltag“. (AZ)

