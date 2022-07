Erfolgreicher Saisonabschluss für Wehringen und Schwabmünchen

Einen erfolgreichen Saisonabschluss in der Kinderleichtathletik gab es für die Vereine des südlichen Landkreises beim Landkreisfinale in Zusmarshausen.

Die Laufgemeinschaft Wehringen holte sich zusammen mit dem TSV Schwabmünchen den Landkreistitel in der Altersklasse U10. Die Mannschaft der LG Wehringen wurde zusätzlich Kreismeister in der Gesamtwertung (in Addition mit den Vorrunden-Wettkämpfen) mit Jonah Lindner, Samuel Stachulla, Magdalena Steidle, Manuel Merz, Tirian Kaffer, Max Götzfried und Elias Ulanovski. Der TSV Schwabmünchen belegte in der Gesamtwertung Platz drei. Im Sprint waren die beiden Mannschaften sehr ausgeglichen. Die besten Stab-Weitspringer hatte Wehringen, allerdings holte Schwabmünchen im Werfen und im Biathlon wieder auf.

Auch die Kleinsten der Laufgemeinschaft holten sich bei der U8 ganz überraschend den Landkreis-Meistertitel. In der Besetzung Thore Schnitzler, Nina Lautenbacher, Sina Mak, Carolina Schuster, Helena Weise, Enisa Heiß, Katharina Kastl und Michael Keller schafften sie es ganz oben auf das Podest. Die beste Leistung lieferte das Team beim Biathlon ab, bei dem es ohne Strafrunde als Erstes die Ziellinie überquerte. Dass das Ergebnis sehr knapp war, zeigt, dass der TSV Schwabmünchen mit nur einem Punkt Rückstand Zweiter wurde in der U8.

Der U12 gelang es nicht, ihren Titel vom letzten Jahr zu verteidigen. In der abschließenden 6x400-Meter-Staffel wurde die Mannschaft der LG Wehringen mit nur 0,1 Sekunden Rückstand Dritter. Den Abstand von 13 Sekunden zur vorher führenden Mannschaft der LG Reischenau-Zusamtal (nach drei Disziplinen) konnten auch die guten Läuferinnen und Läufer der LG nicht mehr ganz aufholen. Die Mannschaft des TSV Schwabmünchen verpasste nur knapp das Podest und wurde Vierter. Für Wehringen starten: Anna Deuringer, Leah Henshaw, Annie Meier, Emelie Müller, Benedikt Reis, Nils Rau, Quirin Ulanovski, Valerio Gremes, Freya Schnitzler, Sarah Keller und Julia Schuster. (SZ)