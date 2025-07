Wehringen und Schwabmünchen überzeugen bei Kreismeisterschaften

Bei den diesjährigen Kreis-Mannschaftsmeisterschaften in Schwabmünchen sorgten der gastgebende TSV Schwabmünchen und die Laufgemeinschaft (LG) Wehringen für Furore. Insgesamt gingen sechs Mannschaften der beiden Vereine an den Start – und das mit beeindruckender Bilanz: Fünf Kreismeistertitel und ein dritter Platz.

Startgemeinschaftt Schwabmünchen/Wehringen ist erfolgreich

Als Startgemeinschaft Schwabmünchen/Wehringen sicherten sich sowohl die Jungen (mJU14) als auch die Mädchen (wJU14) in der Gruppe 2 den Kreismeistertitel. Bei den Jungen standen für die Startgemeinschaft auf der Bahn: Luc Dlouhy, Obaidullah Kahn, Moritz Krell und Felix-Leonhard Litzel (alle TSV) sowie Julian Jonietz, Jonah Lindner, Nils Rau, Florian und Lukas Simanowski (alle LG). Das Mädchen-Team bestand aus: Leonie Deschler, Greta Dickhaus, Melina Dietrich, Lilian Emde, Annika Lehner, Katharina Müller und Elise Woitek (alle TSV) sowie Freya Schnitzler (LG Wehringen).

In der Altersklasse U12 holte sich die LG Wehringen zudem einen Doppelsieg in der Gruppe 2, sowohl die Mädchen als auch die Jungs holten sich den Titel. Besonders spannend machten es die Jungen, die sich mit nur acht Punkten Vorsprung vor dem TSV Friedberg durchsetzten. Für die LG Wehringen starteten Niklas Bures, Dustin Kusterer, Manuel Merz, Thore Schnitzler und Elias Ulanowski. Das siegreiche Mädchen-Team bestand aus Sofia Keck, Nina Lautenbacher, Ronja Mayr, Cosima Schneider und Anna Wöllner.

Schwabmünchens Erfolg rundet den Wettkampf ab

In der gleichen Alterklasse startete der TSV Schwabmünchen in Gruppe 1 bei den Mädchen und holte die Bronzemedaille. Der größte Satz der weiblichen U12 gelang Magdalena Kreuzer im Weitsprung mit 3,98 Meter. Hier konnte Mara Müller ihre Bestleistung um mehr als einen halben Meter steigern und erzielte 3,68 Meter. Maria Treneva präsentiere sich mit 36,0 Metern im Schlagballwurf in Topform. Über 800 Meter lief Annika Kramer ein vom Start weg schnelles Rennen und kam nach 3:05,44 Minuten ins Ziel, Melissa Schindler folgte ihr in tollen 3:11,34 Minuten.

Der fünfte Kreismeistertitel des Tages ging an den TSV Schwabmünchen, der sich in der Gruppe 1 der mKU12 durchsetzte und damit die Erfolgsserie der beiden Vereine komplettierte. Den Grundstein legten Fredrik Markmiller mit der schnellsten Zeit des Tages über 50 Meter in 7,95 Sekunden, sowie Louis Woitek mit ebenfalls schnellen 8,12 Sekunden. Viele Punkte zur Mannschaftswertung trug auch Luca Frauenrath bei, der im Weitsprung 3,93 Meter erzielte. Im Hochsprung übersprangen Matteo Morra und Aaron Bauer eine Höhe von 1,24 Meter. Bauer überzeugte als stärkster Werfer seiner Altersklasse zudem im Schlagballwurf mit 45,5 Metern. (AZ)