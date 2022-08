Senioren trumpfen auf

Die Leichtathletik-Senioren LG Wehringen lassen mit guten Wettkampfergebnissen aufhorchen.

Der diesjährige Erfolg der Kinder und Jugendlichen der Laufgemeinschaft Wehringen hat nun auch bei den Senioren der LG gezündet. Bei den Bayerischen Meisterschaften über zehn Kilometer in Aichach errang Markus Simnacher aus Großaitingen in der Altersklasse M55 die Bronzemedaille.

Gut gelaufen ist es bei den Bayerischen Seniorenmeisterschaften im Münchner Dantestadion auch für Martin Deuringer und Hartmut Radusch. 22 Jahre nach seinem überraschenden Titelgewinn bei den Aktiven über 1500 Meter ging Deuringer erneut bei dieser Strecke an den Start. Mit 4:49,72 Minuten errang er in der Altersklasse M45 den Titel. Hartmut Radusch lief als Aktiver über 400 Meter Zeiten um 50 Sekunden. Dieses Jahr zog es ihn noch einmal ins Stadion. Im Dantestadion holte er sich in der M55 nun die Vizemeisterschaft.

Auch der TSV Schwabmünchen kann in der Altersklasse M30 und W30 gute Leichtathleten vorweisen. Die meisten Medaillen aus diesen Seniorenmeisterschaften errangen Markus Preißinger mit Gold- und Silbermedaillen über 100 Meter, 200 Meter und 400 Meter sowie Anna Kutter über 100 Meter, 110 Meter Hürden sowie im Hochsprung. Auch Sebastian Randelzofer wurde mehrfach aufs Siegerpodest gerufen.

Auch der SV Untermeitingen ist in Schwaben als Verein mit einer aktiven Leichtathletikabteilung bekannt. Das Team Dominik Fröhlich, Marcus Tarnowski, Philipp Pfänder und Philipp Ramjoue ersprintete sich im Wettbewerb 4 x 100 Meter Staffel der M30 die Vizemeisterschaft.

Der Triathlon hat derzeit ebenso Hochkonjunktur. Beim 36. Wörthsee-Triathlon errang Simon Pfleger von der LG Wehringen in seiner Altersklasse den zweiten Platz. Trail Running ist der Trendsport für das Laufen im Gelände. Beim sechsten Walser Trail-Challenge am Widderstein erkämpfte sich Anke Liebhart aus Großaitingen in der AK 60 den zweiten Platz. Mit Sicherheit werden am 4. September einige der genannten Athleten beim traditionellen Staffelmarathon im Augsburger Siebentischwald wieder an der Startline stehen. (AZ)