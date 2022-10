Wehringer Läufer trumpfen auf

Mit guten Ergebnissen kehrten die Läuferinnen und Läufer der LG Wehringen von den schwäbischen Cross- und Waldlaufmeisterschaften zurück.

Bei den schwäbischen Cross- und Waldlaufmeisterschaften in Simmerberg konnte die Laufgemeinschaft Wehringen ihren Mannschaftstitel in der U12 der Mädchen erfolgreich verteidigen. In der Einzelwertung musste jedoch das Zielfoto entscheiden. Nach einer 900 Meter langen, sehr anspruchsvollen Cross-Strecke gingen die ersten drei Mädchen fast gleichzeitig über die Ziellinie. Am Ende konnte sich Leah Henshaw erneut über den Titel in der Altersklasse W11 freuen. Ihre Vereinskameradin Anna Deuringer holte sich die Bronzemedaille. Mit einem siebten Platz für Emelie Müller, reichte es am Ende für den Mannschaftstitel in der W12.

In der Altersklasse W13 belegte Alina Henshaw den undankbaren vierten Platz. Am Ende fehlte lediglich eine Sekunde zum Podestplatz. Alina hatte in der 1400 Meter Strecke einen noch längeren Berg zu erklimmen.

Als Gesamt-Fünfter konnte sich Martin Deuringer den Titel in der Seniorenwertung M45 sichern. Die Männer mussten fünfmal den bergigen Rundkurs absolvieren. Siegfried Wiedemann wurde in der am stärksten besetzten Altersklasse M50 Vierter (Gesamt-Siebter). Vizemeister in der Altersklasse M40 wurde Mark Henshaw. In der Mannschaftswertung kamen die Drei auf den dritten Platz. Einen weiteren Titel für die LG holte Franz Hiemer in der Altersklasse M65. Günter Müller (M55) kam auf Rang vier.