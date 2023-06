Zahlreiche Titel für Schwabmünchen und Wehringen

Erfolgreich waren die Nachwuchs-Leichtathleten aus Wehringen und Schwabmünchen bei den Kreismeisterschaften der U16 und U14.

Die Kreismeisterschaften der Nachwuchs-Leichtathleten U16 und U14 fanden erstmals im renovierten Stadion des TSV Zusmarshausen statt. Und der TSV Schwabmünchen legte einen überaus erfolgreichen Wettkampf auf die Bahn. Zehn Kreismeistertitel gingen an die Singold, hinzu kamen je fünf zweite und dritte Plätze. Die Leichtathletinnen der Laufgemeinschaft Wehringen kehrten mit drei Titeln und fünf Vizemeistertiteln zurück.

Mit Verstärkung aus Wehringen legten die Schwabmünchner U16-Mädels gleich schnell los. Die Startgemeinschaft TSV Schwabmünchen/LG Wehringen sprintete die 4-x-100-Meter-Staffel in der Besetzung Collien König, Pia Scheuermann, Vivian Graf und Layla Dlouhy in starken 52,60 Sekunden und waren damit nicht zu schlagen.

Pia Scheuermann wurde auch im Einzelrennen über 100 Meter Kreismeisterin in 13,57 Sekunden, die Vizemeisterin kam ebenfalls aus Schwabmünchen. Vivian Graf lief in 13,77 Sekunden als Zweite durchs Ziel. Im Kugelstoßen gewann Pia Scheuermann ihren dritten Titel mit starken 10,51 Metern, Vivian Graf holte Bronze. Pia Scheuermann wurde im Hochsprung zudem Vizemeisterin und Dritte im Weitsprung. Layla Dlouhy (W14) holte außerdem Bronze über 800 Meter.

Bei den Jungs M14 konnte Jonathan Krohns einige Topresultate erzielen. Im Weitsprung knackte er erstmals die Fünf-Meter-Marke. 5,01 Meter standen am Ende zu Buche und damit der unangefochtene Kreismeistertitel. Auch im Kugelstoß konnte Jonathan Krohns überzeugen. 8,81 Meter bedeuteten ebenfalls Rang eins. Mit 13,92 Sekunden über 100 Meter belegte er zudem Platz zwei. Einen Vizemeistertitel gab es obendrein im 800-Meter-Lauf für Jonathan.

Elian Gröll konnte in der Altersklasse M12 gleich drei Titel der TSV-Sammlung beisteuern. Die 75 Meter gewann er mit 11,29 Sekunden; 4,10 Meter im Weitsprung bedeuteten ebenfalls Rang eins und auch die 1,36 Meter im Hochsprung. Im Ballwurf gab es zudem Silber. Nora Körber (W12) sprintete über die 75 Meter zum Titel in starken 11,09 Sekunden. Zudem warf sie den Ball mit 42 Metern so weit wie keine ihrer Konkurrentinnen und holte sich damit Kreismeistertitel Nummer zwei. Im Weitsprung knackte sie erstmals die Vier-Meter-Marke mit 4,02 Metern und sicherte sich die Bronzemedaille. Bronze holte auch Jonathan Neidinger (M13) im Hochsprung.

Rebekka Windgasse-Löffler steigerte sich über 75 Meter auf 11,89 Sekunden und verbesserte zudem ihre Bestmarke im Weitsprung auf 3,78 Meter. Damit war der TSV Schwabmünchen der erfolgreichste Verein des Kreises. In den kommenden Wochen stehen noch Mannschaftswettkämpfe auf dem Programm, Pia Scheuermann, Vivian Graf und Jonathan Krohns greifen zudem bei den bayerischen Meisterschaften in den Blockwettkämpfen an.

Auch die Wehringer Leichtathletinnen trumpfen auf

Die Leichtathletinnen der Laufgemeinschaft Wehringen waren ebenfalls in Zusmarshausen erfolgreich. Mit einem Start-Ziel-Sieg gewann Valerie Sager über 800 Meter in neuer persönlicher Bestzeit von 2:36,97 Minuten in der Altersklasse W14. Den zweiten Titel holte sich Anna Deuringer (W12) über die 800 Meter auch in persönlicher Bestzeit von 2:46,62 Minuten vor ihrer Vereinskameradin Leah Henshaw (W12), die in 2:49,36 Minuten Zweite wurde. Ebenfalls Vizemeisterin wurde Laura Deuringer (W15) über 800 Meter in persönlicher Bestzeit von 2:42,43 Minuten. Titel drei sicherte sich Collien König (W15) im Hochsprung mit übersprungenen 1,44 Metern.

Im Weitsprung wurde Collien König überraschend Vizemeisterin mit 4,70 Metern (persönliche Bestleistung). Zwei Vizemeistertitel holte sich Nina Drechsel (W14). Im Hochsprung wurde sie Zweite mit 1,44 Metern und im Weitsprung mit 4,37 Metern (persönliche Bestleistung). Leni Nieberle (W15) wurde Vierte im Hochsprung mit übersprungenen 1,28 Metern. Platz fünf belegte Leah Henshaw (W12) im Weitsprung mit 3,89 Metern, über 75 Meter wurde sie Zehnte. Anna Deuringer (W12) kam auf Rang sieben im Hochsprung (1,20 Meter) und auf Rang neun im Weitsprung (3,64 Meter). (AZ)