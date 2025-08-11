Warum kreist dieses Leichtflugzeug über Graben?

In den kommenden Tagen wird ein Leichtflugzeug über Graben kreisen und beständig in rund 300 Metern Höhe seine Runden drehen. Ausgestattet ist es mit einem Multisensor-Aufnahmesystem aus Infrarot- und optischer Kamera sowie einem Gimbal zur Stabilisierung und Steuerung.

Mit diesem Aufnahmesystem wird die Flugkampagne durchgeführt. Foto: Britta Schaller

Die Mission: Das Flugzeug nimmt großflächig Wärmebilder von Photovoltaik-Anlagen im Gemeindegebiet auf. Die 4000-Einwohner-Gemeinde Graben ist beim integrierten Klimaschutzkonzept Pilotkommune für die Hochtechnologie. Dahinter steckt ein intelligentes Analyse- und Inspektionssystem. Entwickelt wurde es von EMT Emerging Technologies in Graben in Zusammenarbeit mit der Firma AID aus Penzberg. Sie wollen Photovoltaik-Anlagen untersuchen und deren Zustand bewerten. In Graben wird die Technologie getestet. Die Ergebnisse werden anschließend allen Gebäudebesitzern kostenfrei zur Verfügung gestellt.

Künstliche Intelligenz kommt in Graben zum Einsatz

Nach dem Probelauf in Graben ist die großflächige Erfassung von Städten und Gemeinden geplant. Besitzer von PV-Anlagen sollen von der Idee hinter „Thermodata“ profitieren. Laut den Entwicklern ließen sich durch die Thermografie mit der automatisierten Auswertung durch künstliche Intelligenz (KI) unterm Strich Kosten und Zeitaufwand deutlich reduzieren. Und: Mit der Analyse soll die Leistung von bestehenden, erneuerbaren Energien gesteigert werden. Neue Flächen müssten nicht mehr erschlossen werden. Der Hintergrund: Experten empfehlen eine professionelle Wartung alle zwei bis vier Jahre, gerade auch, um technische Defekte frühzeitig zu erkennen, bevor größere Schäden entstehen, auch wenn es derzeit noch keine gesetzliche Wartungspflicht gibt.

Die Inspektion von Solaranlagen ist auf verschiedenste Weise möglich. Eine visuelle Begutachtung mit Infrarot-Pistolen ist eine Methode, die jedoch zeit- und kostenintensiv ist. Drohnengestützte Inspektionen, um den Ertrag von Photovoltaik-Anlagen zu gewährleisten und die Sicherheit zu ermitteln, sind eine andere Möglichkeit. Diese ist jedoch genehmigungspflichtig und nur mit begrenzter Reichweite einsetzbar. Die Befliegung mit dem Spezialflugzeug ist einfacher: Im störungsfreien Betrieb ist die Färbung der Solarzellen im Wärmebild gleichmäßig, einzelne Ausfälle von Modulen oder auch sogenannte „Hotspots“ lassen sich laut den Entwicklern schnell ermitteln.

Wie Hausbesitzer an die Daten kommen können

Rüdiger Landto vom Energieteam Schwaben, der gleichzeitig Geschäftsführer von EMT ist, erklärte jüngst in Graben: „Über 40 Prozent der installierten PV-Module weisen mindestens einen Defekt auf, die zu einem Leistungsverlust von bis zu 20 Prozent führen.“ Das Energieteam Graben, das 2020 gegründet wurde, befasst sich mit Klimaschutz und Energieeffizienz in der Gemeinde. Das neunköpfige Team begleitet nicht nur die gemeindliche Energiepolitik, sondern sensibilisiert die Bürger und Gewerbetreibenden für das Klimaschutzkonzept Grabens. Rüdiger Landto hatte gemeinsam mit dem Unternehmen AID aus Penzberg die Gemeinde Graben als Referenzkommune ausgewählt - auch, weil sie bereits mit dem „European Energy Award“ ausgezeichnet wurde.

Bürgermeister Scharf (von links), Dr. Andreas Helwig, Rüdiger Landto (beide EMT), Alexander Prendinger, Helen Harmenig (beide AID) stellten jüngst das Konzept vor. Foto: Britta Schaller

Die Flüge über das Gemeindegebiet dauern jeweils etwa zwei bis drei Stunden, da das Abfliegen in verschiedenen Ausrichtungen erfolgt. Die Auswertungen liegen dann Mitte September vor und können über das Onlineportal von Thermodata abgerufen werden. Rüdiger Landto betonte, „dass die Teilnahme an diesem Pilotprojekt für alle Anlagenbesitzer kostenlos ist. Wir bitten lediglich um freiwilliges Feedback zu identifizierten Defekten und - falls Reparaturen durchgeführt wurden - zur möglichen Leistungssteigerung“.